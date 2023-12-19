Kadına Ayrı Erkeğe Ayrı Fayda Sağlayan Kök! Anında Yükseltiyor

İşte maca kökünün faydaları...

Rus asıllı fenomen kadın bir mucizeye tanık oldu. Regl ağrılarını azaltmak için kullandığı maca kökü tüm vücudunu değiştirdi. Göğüslerinin büyüdüğünü fark eden fenomen kadın maca kökünü araştırdı. İçeriğinde yüksek oranda potasyum, kalsiyum, iyot, magnezyum, lif, proteinin yanı sıra B1, B12 gibi vitaminler ve yararlı yağ asitlerini barındırır.