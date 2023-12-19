Kadına Ayrı Erkeğe Ayrı Fayda Sağlayan Kök! Anında Yükseltiyor
Dünya çapında kullanılan ginseng köküne ait olan maca kökünün kadına ve erkeğe ayrı faydalar sağladığı ortaya çıktı. Tek bir lokması anında hormon seviyesini yükseltiyor. İşte kadına ve erkeğe ayrı fayda sağlayan maca kökünün faydaları...
Asya Kıtası'nın besin değeri en yüksek olan maca kökü fenomen kadının hayatını değiştirdi. Düzenli maca kökü kullanan fenomen kadın yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı.
İşte maca kökünün faydaları...
Rus asıllı fenomen kadın bir mucizeye tanık oldu. Regl ağrılarını azaltmak için kullandığı maca kökü tüm vücudunu değiştirdi. Göğüslerinin büyüdüğünü fark eden fenomen kadın maca kökünü araştırdı. İçeriğinde yüksek oranda potasyum, kalsiyum, iyot, magnezyum, lif, proteinin yanı sıra B1, B12 gibi vitaminler ve yararlı yağ asitlerini barındırır.
Bu vitamin değerleri hormonal dengeyi değiştirir. Özellikle adet öncesinde ortaya çıkan hormonal bozuklukları engelleyerek vücuda yeni bir format atar.
Sadece kadınlara değil erkeklere de oldukça faydası bulunan maca kökü sperm kalitesi ve sayısını artırır. Bu da doğurganlığa fayda sağlar.