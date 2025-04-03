Kahveyi bırakın, güne enerjik başlamanın sırrı bu çaylarda!

ROOIBOS ÇAYI: KAFEİNSİZ ENERJİ KAYNAĞI

Güney Afrika’ya özgü rooibos çayı, kafein içermediği için kahveye duyarlılığı olan kişiler için harika bir alternatiftir. Yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkisiyle bilinen bu çay, aynı zamanda antioksidan bakımından oldukça zengindir. Güne sakin ama enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal bir seçimdir.