Kalbi koruyan formül açıklandı! Mutlaka okuyun! Haftada 5 gün sadece 20 dakika

Nur Kamer Kaya İnalkaç, "Kalp kendini yenileyebilen bir organ olmadığı için, en ufak bir hasarın bile oluşmaması asıl hedeftir. Hipertansiyon, diyabet ya da yüksek kolesterolünüz varsa, sigara içiyorsanız, diyet tarzınız uygun değilse ve hareketsiz bir yaşamınız varsa, kalp sağlığınızı korumak için bunları en doğru şekilde nasıl kontrol altına alabileceğinizi bilmelisiniz." ifadelerini kullandı.