Kalbi koruyan formül açıklandı! Mutlaka okuyun! Haftada 5 gün sadece 20 dakika
Kalp sağlığı ile ilgili uzman doktorlardan önemli tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Uzman Dr. Nur Kamer Kaya İnalkaç, kalbi koruyan formulü duyurdu. Haftada 5 gün sadece 20'şer dakika yetiyor! İşte ayrıntılar...
Dünyada ve Türkiye'de en çok görülen ölüm nedenlerinin başında kalp-damar hastalıkları geliyor. Pek çok kişiyi endişelendiren kalp-damar hastalıklarıyla ilgili uzmanlardan zaman zaman kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Medicana Avcılar Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Nur Kamer Kaya İnalkaç, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Uzman Dr. Nur Kamer Kaya İnalkaç, kalp damar hastalıkları riskine karşı, 40 yaş üzeri herkesin yılda bir kez kardiyolojik kontrolden geçmesi önerisinde bulundu.
Nur Kamer Kaya İnalkaç, "Kalp kendini yenileyebilen bir organ olmadığı için, en ufak bir hasarın bile oluşmaması asıl hedeftir. Hipertansiyon, diyabet ya da yüksek kolesterolünüz varsa, sigara içiyorsanız, diyet tarzınız uygun değilse ve hareketsiz bir yaşamınız varsa, kalp sağlığınızı korumak için bunları en doğru şekilde nasıl kontrol altına alabileceğinizi bilmelisiniz." ifadelerini kullandı.