Kalp atışınız ile zaman algınız arasında gizli bir bağlantı keşfedildi
Zaman algımız nasıl çalışır ve neden bazen zaman hızlı geçerken, bazense çok yavaş geçiyor gibi hissederiz? Cornell Üniversitesi'nde yapılan son araştırma, kalbimizin zaman algımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve kalbin beynimizin ana zamanlayıcılarından biri olduğunu ortaya koydu!
Araştırmacılar, kalp atış hızımızın sürekliliğini kullanarak, zaman algımızı incelemek için bir dizi deney yaptılar. Deneklerin kalp elektrik aktivitelerini ölçmek için elektrokardiyografi (ECG) kullandılar ve kalp atışlarına bağlı olarak deneklere 80 ile 180 milisaniye süren sesler dinlettiler. Her ses sonrasında deneklere dinledikleri sesleri diğer seslere göre daha uzun veya kısa olarak algılayıp algılamadıklarını sordular.
Denekler bir ses tonundan önceki kalp atışları daha kısa ise, ses tonunu daha uzun süre gibi algıladılar. Eğer ses tonundan önceki kalp atışları daha uzun ise, ses tonunun süresini daha kısa gibi algıladılar. Ayrıca, deneklerin ses tonlarını dinledikten sonra dikkatlerinin seslere odaklanmaya başladığını ve kalp atış hızlarını yöneterek, zaman algılarını değiştirdikleri gözlendi.
Bu araştırma, zaman algımızın sürekli olarak daraldığını ve genişlediğini ayrıca bunu etkileyen temel faktörlerden birinin kalp atışlarımızın ritmi olduğunu ortaya koyuyor.
Kaynak: onlinelibrary.wiley.com