Kalp atışınız ile zaman algınız arasında gizli bir bağlantı keşfedildi

Araştırmacılar, kalp atış hızımızın sürekliliğini kullanarak, zaman algımızı incelemek için bir dizi deney yaptılar. Deneklerin kalp elektrik aktivitelerini ölçmek için elektrokardiyografi (ECG) kullandılar ve kalp atışlarına bağlı olarak deneklere 80 ile 180 milisaniye süren sesler dinlettiler. Her ses sonrasında deneklere dinledikleri sesleri diğer seslere göre daha uzun veya kısa olarak algılayıp algılamadıklarını sordular.