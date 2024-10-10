Kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırıyor! Bu hastalığı geçirenler dikkat!

Kovid-19'a yakalananların sonraki 3 yılda kalp krizi, felç ve ölüm riskinin, bu hastalığı geçirmeyenlere kıyasla iki kat fazla olduğu tespit edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırıyor! Bu hastalığı geçirenler dikkat!
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ABD'de araştırmacılar Kovid-19 ile ilgili önemli bir çalışmaya imza attı. Güney California Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Ohio eyaletindeki Lerner Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanında bulunan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.

Araştırmacılar, 2020'de Kovid-19'a yakalanan hastaların kayıtlarıyla aynı dönemde hastalığa yakalanmayan 222 binden fazla kişinin kayıtlarını karşılaştırdı.

Kayıtlara göre, 2020'de, Kovid-19 aşıları çıkmadan önce hastalığa yakalanan 11 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran araştırmacılar, bu kişilerin sonraki üç yıl boyunca hastalığa yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, Kovid-19'a yakalanan söz konusu 11 binden fazla kişinin yaklaşık 3 bininin hastaneye yatırıldığına işaret ederek, hastaneye yatırılanların Kovid-19'a yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin üç kattan fazla olduğunu kaydetti.

Kovid-19 hastalığı geçiren ve bundan dolayı hastaneye yatırılanların kalp krizi, felç ve ölüm riskinin zaman içerisinde azalmadığını belirten araştırmacılar, hastalığın vücuttaki kardiyovasküler sistem üzerinde neden bu kadar uzun süreli etkileri olduğunun henüz bilinmediğini aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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