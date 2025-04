Kalp krizi sessizce geliyor: Doğru müdahale hayat kurtarıyor

Kalp krizi sırasında doğru müdahale yaşatırken, yanlış bir adım tehlikeyi büyütebiliyor.

İlkyardım uzmanları, müdahaleye hastanın bilincini kontrol ederek başlanması gerektiğini vurguluyor:

"Öncelikle hastanın bilincine bakmamız gerekiyor. Bunun için uzaktan, yüksek sesle ‘İyi misiniz, iyi misiniz?’ diye seslenmeliyiz."

Olay yerinde hastanın başında gereksiz kalabalık oluşturulmaması da büyük önem taşıyor.

"İnsanları hastanın çevresinden uzaklaştırıp rahat nefes almasını sağlamalıyız. Kesinlikle kolonya veya başka bir yabancı madde koklatmamalıyız."

İlk aşamada mutlaka 112 Acil Yardım hattının aranması gerekiyor.

"Bilinci kontrol ettikten sonra yanıt alamıyorsak durum ciddidir. Hemen 112’yi aramalı ya da bir başkasından aramasını istemeliyiz."

Eğer hasta nefes alıyorsa, ambulans gelene kadar güvenli bir şekilde yan yatırılması öneriliyor.

"Kişi nefes alıyorsa, kırık, kanama veya travma belirtisi yoksa hastayı derlenme, yani yan yatış pozisyonuna getirmeliyiz. Böylece olası kusma durumunda boğulmasını önleriz."

Kalp krizinden şüphelenildiğinde, hastayı doğru pozisyonda tutmak hayati önem taşıyor.

"Kalp krizi şüphesi varsa hastayı sırt üstü yatırmak doğru değil. Hastayı yarı oturur pozisyona getirmeli, rahat nefes almasını sağlamalıyız. Sıkı giysiler varsa gevşetilmeli, kafamıza göre ilaç vermekten kesinlikle kaçınmalıyız."

Eğer hastanın kalbi durmuşsa, sadece eğitimli kişiler tarafından yapılacak kalp masajı hayat kurtarıcı olabiliyor.

Acil durumlarda kullanılacak Otomatik Harici Defibrilatör (OED) cihazlarının önemine de dikkat çekiliyor. Ancak, bu cihazların kullanımına ilişkin düzenlemeler henüz yasalaşmadı.

İlkyardım Eğitmeni Halit Özdemir, cihazın kullanım süreci hakkında şunları söyledi:

"Biz 2021'den beri bu yasayı bekliyoruz. 2020'den sonra geçen 4 yıllık süreçte kursiyerlere OED cihazının nasıl kullanılacağını anlattık."

Eğitimler tamamlanmış olsa da, cihaz henüz ülke genelinde aktif kullanılmıyor.

"Bir an önce bu cihazların ülkemize getirilmesi gerekiyor. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu otellerde, iş merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde, belediye binalarında ve vergi dairelerinde bulunmalı."

Özdemir, ilkyardım eğitiminin toplumun her kesimine yayılması gerektiğini belirtti:

"Şu an 10 çalışandan sadece 1’i ilk yardım eğitimi almış durumda. Ancak bu oran artırılmalı. İdeal olan, her 3 ila 5 çalışandan birinin eğitimli olması. Böylece acil durumlarda hemen yanımızda bir ilkyardımcı bulunabilir."