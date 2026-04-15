Kalp krizi yaşı 20'lere düştü: "Sadece yoruldum" sanıp geçtiğiniz bu belirtilere dikkat

İleri yaş hastalığı olarak bilinen kalp krizinin görülme yaşı, değişen yaşam koşullarının etkisiyle 20'li yaşlara kadar düştü. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, özellikle 30'lu yaşlarda giderek artan kalp krizi vakalarının doğrudan yaşam tarzıyla ilişkili olduğunu ve bu tablonun günümüzde ciddi bir halk sağlığı sorunu boyutuna ulaştığını bildirdi.

MODERN YAŞAM VE MASA BAŞI ÇALIŞMAK KALBİ YORUYOR

Hareketsiz yaşam, fast food ağırlıklı beslenme, kronik stres ve yoğun iş temposu, kalp sağlığını tehdit eden unsurların başında yer alıyor. Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, özellikle masa başı çalışan genç bireylerde bu riskin çok daha yüksek seviyelere çıktığını ifade etti. Modern yaşam alışkanlıklarının kalbi yorduğunu belirten Prof. Dr. Can, "Gün içinde neredeyse hiç hareket etmeyen, düzensiz beslenen ve yüksek stres altında yaşayan bireylerde kalp damar hastalıkları çok daha erken yaşta ortaya çıkabiliyor" dedi.

SİGARA VE ENERJİ İÇECEKLERİ RİSKİ KATLIYOR

Genç nüfus arasında yaygınlaşan sigara ve elektronik sigara kullanımı, kalp sağlığına yönelik büyük tehditlerden biri olmayı sürdürüyor. Prof. Dr. Can, bu alışkanlıkların yanı sıra enerji içeceği tüketiminin de kalp ritmi üzerinde olumsuz etkiler yaratarak kalp krizi ihtimalini katladığını vurguladı. Yoğun kafein tüketimine özellikle değinen uzman isim, bunun kalp üzerinde ani ve ciddi etkiler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

BELİRTİLER SİNSİ İLERLİYOR, ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Kalp krizinin her zaman şiddetli göğüs ağrısı ile kendini göstermediğini hatırlatan Prof. Dr. Can, gençlerde belirtilerin daha sinsi ilerleyebileceğini belirtti. Göğüste baskı hissi, nefes darlığı, çarpıntı, ani yorgunluk ve soğuk terleme gibi şikayetlerin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Ancak genç bireylerin bu belirtileri ekseriyetle önemsemediğini aktaran Prof. Dr. Can, durumu şu sözlerle anlattı:"Gençler bu belirtileri çoğu zaman yorgunluk ya da stres olarak yorumlayıp doktora başvurmuyor. Oysa erken müdahale hayat kurtarır"

Ayrıca, ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan kişilerin çok daha dikkatli olması gerektiğinin altı çizilirken, belirli aralıklarla yaptırılacak kardiyolojik kontrollerin muhtemel riskleri önceden tespit etmede büyük rol oynadığı belirtildi.

Erken tanının yanı sıra, bireylerin kendi alacağı önlemlerle kalp krizinin büyük ölçüde önlenebileceği ifade ediliyor. Düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, kalbi korumak için izlenmesi gereken yolu şöyle özetledi:"Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, sigaradan uzak durmak, stresten mümkün olduğunca kaçınmak ve yeterli uyku almak."

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini yineleyerek sözlerini tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, "Kalbinizi korumak için küçük ama etkili adımlar atabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki kalp sağlığı, yaşam kalitesinin temelidir" açıklamasında bulundu.