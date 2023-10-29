Kan Şekeri Nasıl Düşürülür? Kan Şekeri Düşünce Ne Olur!

Kan şekeri değerleriniz sürekli normalden fazla mı çıkıyor? Endişelenmeyin çünkü kan şekeri nasıl düşürülür detaylarını sizlerle paylaşıyoruz! Kan şekeri düşünce ne olur belirtileri nelerdir? Hepsi ve daha fazlası yazımızda!

Kan Şekeri Nasıl Düşürülür? Kan Şekeri Düşünce Ne Olur!
Kan şekeri nasıl düşürülür!
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Siz de yüksek kan şekeri problemi yaşıyorsanız, kan şekeri nasıl düşürülür detaylarını ve kan şekeri düşünce ne olur belirtileri nelerdir sizler için yazdık!

VÜCUDUN DENGE BEKÇİSİ KAN ŞEKERİ NEDİR? KAN ŞEKERİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR!

Kan şekeri, kandaki glikoz miktarını ifade eden bir değerdir. Glikoz, vücuda enerji sağlayan temel besin maddelerinden biridir. Karbonhidratlar, vücudumuzda enerji olarak kullanılabilmek için glikoza dönüştürülür. Vücutta glikozun üretilmesi, depolanması ve kullanılması arasındaki dengeye bağlı olan kan şekeri dengesini düzenleyen hormonlar, insülin ve glukagondur.

Kan şekeri nasıl düşürülür belirtileri

İnsülin, karaciğer, kaslar ve yağ dokularında glikozun alınmasını ve kullanılmasını sağlarken glukagon ise karaciğerden glikozun salınmasını sağlar. Buradan da anlaşıldığı üzere insülin ve glukagon hormonları antagonist olarak çalışırlar. Antagonist kavramı bu hormonların birbirlerinin etkilerini tersine çevirdikleri anlamına gelir. Sağlıklı bir bireyde açlık kan şekeri 70-100 mg/dl arasındadır. Tokluk kan şekeri ise 140 mg/dl'nin altındadır. Ancak bazen bu değerler normalin üstüne çıkarak vücudun dengesini bozarak sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Kan şekeri seviyesinin yüksek olması, diyabet hastalığına işaret edebilir. Diyabet, kan şekeri seviyesinin uzun süreli olarak yüksek olmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Peki yüksek kan şekeri nasıl düşürülür? Sizler için aşağıda yazdık!

YÜKSEK ŞEKERİ EN ÇABUK NE DÜŞÜRÜR

Yüksek kan şekeri, kandaki glikoz seviyesinin normal aralığın üzerinde olması durumudur. Diyabet, böbrek hastalıkları, bazı ilaçlar ve bazı hastalıklar yüksek kan şekerine neden olabilir. Yüksek kan şekeri tedavi edilmezse kalp hastalığı, felç, böbrek yetmezliği, körlük ve sinir hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüksek kan şekerini düşürmek için aşağıdaki önlemler alınabilir:

  • Sağlıklı bir diyet uygulamak: Diyet, glisemik indeksi düşük karbonhidratlardan, lif bakımından zengin besinlerden ve proteinden zengin olmalıdır.
  • Düzenli egzersiz yapmak: Haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik aktivite veya 75 dakika kuvvet antrenmanı yapmak uzmanlar tarafından önerilir.
  • İlaç almak: Diyabetli hastaların çoğu, kan şekerini kontrol altına almak için doktor kontrolünde ilaç almak zorundadır.

KAN ŞEKERİ DÜŞÜNCE NE OLUR!

Kan şekeri seviyesinin düşmesi yani hipoglisemi kandaki glikoz seviyesinin 70 mg/dL'nin altına düşmesidir. Hipoglisemi, aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

Açlık hissi
Terleme
Titreme
Baş dönmesi
Baş ağrısı
Bulanık görme
Konuşma güçlüğü
Kişilik değişiklikleri
Sinirlilik
Nöbet
Koma

Hipoglisemi belirtileri yaşıyorsanız, derhal bir doktora başvurmalısınız.

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