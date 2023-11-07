Kanser Düşmanı Kuruyemiş!
Tükettiğimiz besinlerin aslında hangi hastalıklara fayda sağladığını biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız! Hangi besinler vücudumuza fayda sağlıyor? Hangi kuruyemiş kanser düşmanı? İşte hangi besin hangi hastalığa iyi gelir sorusunun cevabı…
Editör: Selime Albayrak
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İlerleyen yaşlarda süt yerine; peynir, yoğurt, çökelek vb. süt ürünlerini tercih etmelisiniz. Özellikle yoğurt, çok iyi bir besin kaynağıdır. Faydaları saymakla bitmez.
Her türlü böbrek hastalığından şikayetçiyseniz mutlaka semizotu yemelisiniz. Her türlü böbrek hastalığına karşı yabani semizotundan daha etkili ilaç yoktur.
Mide rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz çözümü basit. Yemekten önce veya sonra az miktarda taze zencefil tüketmek, mide ekşimesi ve mide yanması gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır.
İdrar yolları enfeksiyonlarına ve rahatsızlıklarına iyi gelebilecek en iyi şey nane yağıdır. Nane yağını suya damlatıp içmek, idrar yollarınızı temizler ve enfeksiyonlara karşı sizi korur.