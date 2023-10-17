Karaciğer Dostu Şifalı Karışımlar! Karaciğeri Temizleyen ve Yenileyen Kür Tarifleri!
Karaciğerinizi temizlemek artık çok kolay! Karaciğer dostu şifalı karışımlarla karaciğerinizi yenileyin! Karaciğeri temizlerken yenileyen şifalı kürleri sizin için araştırdık.
Karaciğer vücudun en önemli organlarından biridir. Karaciğerin temizlenmesi ve yenilenmesi için ise sağlıklı beslenmek şart. Sağlıklı beslenmenin yanında bazı şifalı bitkiler ve besinlerde karaciğerin temizlenmesine ve yenilenmesine fayda sağlar. Karaciğer üzerinde önemli rol oynayan bitki ve besinlerin inanılmaz etkilerine gelin birlikte bakalım.
Karaciğer, kanda bulunan zararlı etkenlerin temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda karaciğer protein ve enzimlerinde temizlenmesine olumlu etki ederken, kan pıhtılaştıran unsurlarında depolanmasını sağlar. Çok fazla tüketilen maddeler, karaciğerin zarar görmesine neden olur. Bunlardan bazıları; katı yağlar, çok fazla şeker ve tuz tüketimi, kızartılmış gıdalar ve alkol gibi ürünlerdir.
Karaciğer Dostu Şifalı Karışımlar
Vücudumuza önemli ölçüde etki eden karaciğerin temizliği de oldukça önemlidir. Peki, karaciğerimizi nasıl temizleyeceğiz? Karaciğerin temizliği ve yenilenmesi için sağlıklı beslenme ve bol su tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Bunların yanında ise doğal bitkilerle ve besinlerle karaciğeri korumak oldukça kolay. Sizin için hazırladığımız karaciğer dostu şifalı karışımların tarifleri detaylarıyla yazımızda.
Zeytinyağı ve Limon Kürü
Malzemeler;
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 12 damla limon suyu
Hazırlanışı;
- Zeytinyağı ve limon suyunu güzelce karıştırın.
- Sabah aç karnına altı ay boyunca tüketin.
- Bu karışımla, karaciğerinizdeki bütün zehirler dışarı atılacaktır.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun Karaciğeri Yenileyen ve Arındıran Kürü
Malzemeler;
- 1 kahve fincanı sızma zeytinyağı
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- 5 adet sapları ile beraber ezilmiş maydanoz
- 5 damla taze sıkılmış limon suyu
Hazırlanışı;
- Hazırladığınız bütün malzemeleri karıştırın.
- 15 gün boyunca aç karnına tüketin
- Sağlıklı bir bireyin bile senede iki defa mutlaka yapması gereken bu kür sayesinde karaciğeriniz temizlenir ve yenilenir. Karaciğerin sağlıklı olması aynı zamanda cildinizin sağlıklı bir şekilde gözükmesine fayda sağlar.
Karaciğer Dostu Karahindiba
- Karahindiba bitkisi sayesinde; karaciğerinizi koruyarak tıkanıklıkları açabilirsiniz, karaciğer enzimlerini dengelersiniz ve karaciğer yağlanmasından korunursunuz.
- Karahindiba bitkisini dilerseniz taze bir şekilde tüketin, dilerseniz kurutulmuş hindiba bitkisinden çay elde ederek tüketebilirsiniz.
Karaciğer Temizleyen Muhteşem Formül
Malzemeler;
- 1 litre su
- 1 yeşil elmanın kabuğu
- 1 çay kaşığı top karabiber
- 1 çay kaşığı karanfil
- 1 parça taze zencefil
- 1 tarçın kabuğu
- 1 tane dilimlenmiş limon
Hazırlanışı;
- Bütün malzemeleri suyun içerisine koyarak 7-8 saat dinlendirin.
- Sabahları aç karnına 1 bardak tüketin.
Karaciğer Temizleyici Şifalı Kür
Hazırlanışı;
- 1 limonu güzelce yıkayın ve 2 çay kaşığı karbonat ile 15 dakika bekletin.
- Beklettiğiniz limonu ovalayarak yıkayın ve güzelce durulayın.
- 3-4 diş sarımsağı parçalar halinde kesin.
- Sarımsakları bir kavanoza koyun ve limonu küçük küçük doğrayarak sarımsakların üzerine ekleyin.
- Sarımsağın ve limonun üzerine 2 yemek kaşığı bal ekleyerek karıştırın.
- Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve 3 gün buzdolabında bekletin.
- Hazırladığınız kürden sabahları 1 tatlı kaşığı tüketin.