Karaciğer Dostu Şifalı Karışımlar! Karaciğeri Temizleyen ve Yenileyen Kür Tarifleri!

Karaciğer vücudun en önemli organlarından biridir. Karaciğerin temizlenmesi ve yenilenmesi için ise sağlıklı beslenmek şart. Sağlıklı beslenmenin yanında bazı şifalı bitkiler ve besinlerde karaciğerin temizlenmesine ve yenilenmesine fayda sağlar. Karaciğer üzerinde önemli rol oynayan bitki ve besinlerin inanılmaz etkilerine gelin birlikte bakalım.

Karaciğer, kanda bulunan zararlı etkenlerin temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda karaciğer protein ve enzimlerinde temizlenmesine olumlu etki ederken, kan pıhtılaştıran unsurlarında depolanmasını sağlar. Çok fazla tüketilen maddeler, karaciğerin zarar görmesine neden olur. Bunlardan bazıları; katı yağlar, çok fazla şeker ve tuz tüketimi, kızartılmış gıdalar ve alkol gibi ürünlerdir.

Karaciğer Dostu Şifalı Karışımlar

Vücudumuza önemli ölçüde etki eden karaciğerin temizliği de oldukça önemlidir. Peki, karaciğerimizi nasıl temizleyeceğiz? Karaciğerin temizliği ve yenilenmesi için sağlıklı beslenme ve bol su tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Bunların yanında ise doğal bitkilerle ve besinlerle karaciğeri korumak oldukça kolay. Sizin için hazırladığımız karaciğer dostu şifalı karışımların tarifleri detaylarıyla yazımızda.

Zeytinyağı ve Limon Kürü

Malzemeler;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

12 damla limon suyu

Hazırlanışı;

Zeytinyağı ve limon suyunu güzelce karıştırın.

Sabah aç karnına altı ay boyunca tüketin.

Bu karışımla, karaciğerinizdeki bütün zehirler dışarı atılacaktır.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun Karaciğeri Yenileyen ve Arındıran Kürü

Malzemeler;

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

2 diş ezilmiş sarımsak

5 adet sapları ile beraber ezilmiş maydanoz

5 damla taze sıkılmış limon suyu

Hazırlanışı;

Hazırladığınız bütün malzemeleri karıştırın.

15 gün boyunca aç karnına tüketin

Sağlıklı bir bireyin bile senede iki defa mutlaka yapması gereken bu kür sayesinde karaciğeriniz temizlenir ve yenilenir. Karaciğerin sağlıklı olması aynı zamanda cildinizin sağlıklı bir şekilde gözükmesine fayda sağlar.

Karaciğer Dostu Karahindiba

Karahindiba bitkisi sayesinde; karaciğerinizi koruyarak tıkanıklıkları açabilirsiniz, karaciğer enzimlerini dengelersiniz ve karaciğer yağlanmasından korunursunuz.

Karahindiba bitkisini dilerseniz taze bir şekilde tüketin, dilerseniz kurutulmuş hindiba bitkisinden çay elde ederek tüketebilirsiniz.

Karaciğer Temizleyen Muhteşem Formül

Malzemeler;

1 litre su

1 yeşil elmanın kabuğu

1 çay kaşığı top karabiber

1 çay kaşığı karanfil

1 parça taze zencefil

1 tarçın kabuğu

1 tane dilimlenmiş limon

Hazırlanışı;

Bütün malzemeleri suyun içerisine koyarak 7-8 saat dinlendirin.

Sabahları aç karnına 1 bardak tüketin.

Karaciğer Temizleyici Şifalı Kür

Hazırlanışı;