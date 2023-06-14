Karbonhidrat diyeti nedir? Kaliteli karbonhidrat neden önemlidir?
Birçok insanın karbonhidratlar konusunda kafası karışıktır, ancak karbonhidratları sağlıklı gıdalardan almanın, tüketilen karbonhidrat gramını sınırlayan veya sayan katı bir diyet uygulamaktan daha önemli olduğunu unutmayın.
KARBONHİDRAT: KALİTE ÖNEMLİDİR
En önemlisi, yemeyi seçtiğiniz karbonhidrat türüdür çünkü bazı kaynaklar diğerlerinden daha sağlıklıdır. Diyetteki karbonhidrat miktarı - yüksek veya düşük - diyetteki karbonhidrat türünden daha az önemlidir. Örneğin, tam buğday ekmeği, çavdar, arpa ve kinoa gibi sağlıklı, tam tahıllar, yüksek oranda rafine edilmiş beyaz ekmek veya patates kızartmasından daha iyi seçimlerdir.
KARBONHİDRATLAR NEDİR?
Karbonhidratlar, ekmek, fasulye, süt, patlamış mısır, patates, kurabiye, spagetti, meşrubat, mısır ve vişneli turta gibi hem sağlıklı hem de sağlıksız gıdaların geniş bir yelpazesinde bulunur. Ayrıca çeşitli formlarda bulunurlar. En yaygın ve bol bulunan formları şekerler, lifler ve nişastalardır.
Karbonhidrat oranı yüksek gıdalar sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Karbonhidratlar vücuda glikoz sağlar, bu da vücut fonksiyonlarını ve fiziksel aktiviteyi desteklemek için kullanılan enerjiye dönüştürülür. Ancak karbonhidrat kalitesi önemlidir; bazı karbonhidrat açısından zengin gıdalar diğerlerinden şu sebeplerden daha iyidir:
• En sağlıklı karbonhidrat kaynakları olan işlenmemiş veya en az işlenmiş tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve fasulye; vitamin, mineral, lif ve bir dizi önemli bitkisel besin sağlayarak sağlığa katkıda bulunur.
• Daha sağlıksız karbonhidrat kaynakları arasında beyaz ekmek, hamur işleri, gazlı içecekler ve diğer yüksek oranda işlenmiş veya rafine edilmiş gıdalar yer alır. Bu ürünler, kilo alımına katkıda bulunabilecek, kilo kaybını engelleyebilecek ve diyabet ve kalp hastalığını teşvik edebilecek kolay sindirilen karbonhidratlar içerir.