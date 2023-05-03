Karbonhidratlar güçlü kaslara sahip olmak için neden önemlidir?
Çoğumuz kas yapmak için proteinin bir hayli önemli olduğunu biliriz. Ancak karbonhidratlara da hak ettikleri önemi vermeliyiz. Neden mi?
KARBONHİDRATLAR NASIL ENERJİ VERİRLER?
Karbonhidratlar vücudumuza gereken enerjiyi vermede ve kas kaybını önlemede bizim için oldukça önemlidirler çünkü farklı tür karbonhidratlar (glukoz, fruktoz ve besinsel lif) kaslara gereken enerjiyi sağlamak ve vücudumuzdaki glukoz emilimini yavaşlatmak gibi çeşitli görevler üstlenirler.
Normal şartlar altında, vücudumuz besinlerden aldığı karbonhidratları ihtiyaç halinde derhal kullanılır. Kimi zaman ise ihtiyaç fazlası olan bazı karbonhidratlar, “glikojen” formunda iskelet kaslarında ve karaciğerde depolanır. Ağır antrenman esnasında vücudumuz, birtakım hormonlar ve enzimler yardımıyla glikojenin parçalanarak glukoza dönüşmesini sağlar ve böylece glukoz kan akışına karışır. Kandaki glukoz seviyesi yükseldiğinde insülin hormonu salgılanır.
Hücreleri bir otel; glukozu bir misafir olarak düşünürsek, insülini de bu otele misafir kabul eden bir resepsiyonist olarak düşünebiliriz. İnsülin olmadan glukoz, enerjiye dönüşmek için hücrelere giriş yapamaz.
İnsülin sayesinde kas hücrelerine ulaşan glukoz, iki metabolik yolaktan geçerek enerjiye dönüştürülür: Anaerobik ve aerobik glikoliz süreçleri. Glukoz, çok yoğun fakat kısa süreli egzersiz programları süresince kaslara kısa süreli enerji sağlar ve esas olarak hücrelerin sitoplazmasında metabolize edilir.