Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkanlar şok etti

Tokat'ta karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran yabancı uyruklu Hicran Işık'ın yumurtalıklarından 6 kilogramlık dev bir kitle başarıyla çıkarıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkanlar şok etti
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Aşağı Kızılözü köyünde yaşayan 53 yaşındaki Hicran Işık, karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde, Işık'ın yumurtalıklarında büyük bir kitle bulunduğu tespit edildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahlar Operatör Doktor Ahmet Topcu ve Orkun Subaşı tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla, Hicran Işık'ın yumurtalıklarından 30x25 santimetre boyutlarında ve 6 kilogram ağırlığında dev bir kitle çıkarıldı. Ameliyatın ardından Işık, sağlığına kavuştu.

Doktorlar, başarılı operasyonun ardından Hicran Işık'ın iyileşme sürecinin hızla ilerlediğini belirtti. Ayrıca, zamanında müdahalenin bu tür sağlık sorunlarında ne kadar önemli olduğuna dikkat çektiler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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