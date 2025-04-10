Karın bölgenizdeki sessiz tehlike: Bu belirtileri hafife almayın!

BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN!

Karaciğer büyümesi, çoğu zaman belirti vermeden ilerlese de bazı durumlarda çeşitli işaretlerle kendini gösterebilir. Karnın sağ üst kısmında ağrı veya dolgunluk hissi, karında şişlik (asit), halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, mide bulantısı ve kusma, kilo değişiklikleri, sarılık (cilt ve gözlerde sararma), koyu renkli idrar ve soluk renkli dışkı karaciğer büyümesinin en sık görülen belirtileri arasında yer alır. Bu belirtilerden biri veya birkaçı sizde mevcutsa, vakit kaybetmeden bir doktora başvurmanız büyük önem taşır.