Karın Yağlarından Kurtulmak Artık Çok Kolay! Günde 1 Kaşık Tüketin ve Dümdüz Bir Karına Sahip Olun
Bölgesel yağlanmalarda en çok dert edinilen bölge göbek kısmındaki yağlanmadır. Herkesin ortak sorunu olan göbek yağlanmasını geçirmek için her gün yeni bir tarif deneniyor. İşte sizlere en etkili tarifleri sunmak için geldik. Her gün 1 kaşık tüketin düzleşen karnınızın keyfini çıkarın.
Beslenme Uzmanı Dr. Laura Burak'a göre, çeşitli süper yiyecekleri tüketmek vücudunuzun en iyi şekilde çalışma kapasitesini artırabilir. Bu, kan şekeri seviyenizi sabit tutmak, metabolizmanızı hızlandırmak ve daha tok hissetmenize yardımcı olmak anlamına gelir. Bunların hepsi sağlıklı kilo vermede önemli faktörler arasındadır. İstenmeyen kilolardan kurtulmak ve daha sağlıklı bir "siz"e ulaşmak istiyorsanız, düz bir karın için en iyi süper yiyeceklerden tüketmeye özen göstermek büyük bir fark yaratabilir.
Yalnızca bölgesel kilolarda değil, genel olarak sağlıklı kilo vermek için sağlıklı besinler tüketilmelidir. Kilo vermeyi hızlandıracak ve şişkinliğinizi azaltmak için daha fazla su içmek, doğal lif kaynakları olan yiyecekleri sık sık tüketmek, daha fazla protein tüketmek, günlük hareket etmek ve zencefil gibi doğal takviyeler almak gerekir.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı da kalp sağlığına yararlı tekli doymamış yağların mükemmel bir kaynağıdır ve bu, ev yapımı yemeklerinizin tatminini ve lezzetini daha da artırabilir. Dr. Burak, "Akdeniz diyetinin temelini oluşturan bu madde, mavi bölgelerde veya dünyanın en uzun yaşadığı bölgelerinde uzun ömürlülüğe katkıda bulunan önemli bir bileşen olarak onlarca yıldır inceleniyor" dedi.
Ayrıca araştırmalara göre sızma zeytinyağı kullanımı, kan basıncının artması ve vücut yağının azalmasıyla bağlantılıdır. Bu nedenle günde fazladan 1 kaşık tüketmek kilo verme sürecinde size büyük faydalar sağlayabileceği gibi sağlığınızı da iyileştirir.