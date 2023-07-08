Kas hafızası nedir? kas hafızası nasıl çalışır?

Kas hafızasının ne olduğunu daha iyi anlamak için öncelikle 'motor öğrenmenin' nasıl tanımlandığının farkında olduğumuzdan emin olmalıyız. Kaslarınıza, yaptığınız hareketler benimsetip, yemek yeme, diş fırçalama, gibi günlük alışkanlıklarımız arasına sokmalıyız.

Kişinin bu beceriyi uygulama, tekrar ve deneyim yoluyla geliştirerek bir işlevi yerine getirebilme yeteneğidir.

KAS HAFIZASI NEDİR?

Kas hafızası, vücudunuzun belirli motor becerileri hatırlamasını ve bilinçli bir çaba harcamadan gerçekleştirmesini sağlayan bir süreçtir.

Bu, uygulama ve tekrar yoluyla elde edilebilir, çünkü kas hafızasında beceri tutma potansiyel olarak sonsuza kadar sürebilir.

KAS HAFIZASI NASIL ÇALIŞIR?

Bir kişi belirli bir eylemi gerçekleştirirken, beyninin bazı bölümlerindeki nöronları harekete geçirir. Bunu yaparak, sinir sistemlerini, bu eylemi gerçekleştirmek için kullandıkları kaslara yeni bir sinir yolu ile bağlıyorlar.

Bu şekilde, bilinçsizce görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olan kas hafızasını oluştururlar.

Unutulmamalıdır ki, kas hafızası insanlara sadece kolay görevleri yerine getirme olanağı sağlamaz, aynı zamanda karmaşık becerilerde ustalaşmamıza da yardımcı olur.

Bir cep telefonunda yazı yazmak veya bisiklete binmek, ayrıca bir müzik aleti çalmak, tekrarlama ve motor öğrenme yoluyla gerçekleştirdiğimiz becerilerin çok güzel örneklerinden sadece birkaçıdır.

Bu işlem motor fonksiyonlarını daha hızlı gerçekleştirmelerini sağladığından sporcular için de faydalıdır. Boksörler için , rakibinden kaçmak veya belirli bir dizi yumruk atmak gibi işlevler, bir maçı kazanma tekliflerinde çok önemlidir.



En önemlisi, kas hafızası onlara antrenmandan sonra dinlenme fırsatı verir. Bir sporcu çalışmaya devam ettiğinde, arzu edilen durumuna geri dönebilecektir.

Cimnastikçiler, karmaşık hareketleri neredeyse otomatik bir şekilde gerçekleştirmeleri gerektiğinden, kas hafızasından da çok yararlanır.