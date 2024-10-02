Kasaplarda 'tek tırnaklı hayvan eti', balda tağşiş, pul biberde boya: İşte taklit ve tağşiş yapan firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak vatandaşlara açıklandığı yeni bir web sitesini kullanıma açtı. Buna göre, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalara ve markalarının isimlerine vatandaşlar anlık ulaşabiliyor.

Site incelendiğinde ise bir çok firmanın taklit ve tağşiş yaptığı gözlenebiliyor. Değiştirilmiş gıdalara ve markalarının isimlerine ulaşmak için tıklayın:



guvenilirgida.tarimorman.gov.tr





Site içerisinde Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategori bulunmakta. Vatandaşlar buradan Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünleri bulabilir.