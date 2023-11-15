Kasım Ayında Bu Sebzeleri Mutlaka Tüketin! Kasım Ayında Maksimum Verim Alabileceğiniz Sebzeler!
Kasım ayında tüketebileceğiniz mevsim sebzelerini sizin için araştırdık! Kendi mevsiminde maksimum fayda alacağınız kasım sebzelerini mutlaka tüketin! İşte kasım ayında tüketebileceğiniz kasım sebzeleri…
Editör: Selime Albayrak
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Ispanak
İçerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa oldukça faydalı olan ıspanak, kasım ayında tüketilmesi gereken sebzeler arasındadır. Kasım ayında bol bol ıspanak tüketebilirsiniz.
Lahana
C vitamini açısından oldukça zengin olan lahana, birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Lahanayı kasım ayında mutlaka bol bol tüketin.
Pancar
Vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin olan pancar aynı zamanda oldukça fazla antioksidan içerir. Aynı zamanda birçok hastalığa şifa kaynağı olan pancar, kasım ayında mutlaka tüketilmesi gereken sebzeler arasında.
Taze Soğan
Taze soğan, içerisinde bulundurduğu çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir. Kasım ayında taze soğanı mutlaka tüketmelisiniz.