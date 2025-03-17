Katkı maddeleri gerçekten zararlı mı? Uzman isim yanıtladı

Gıda mühendisleri, katkı maddelerinin belirlenen limitler ve bilimsel veriler doğrultusunda kullanıldığında risk taşımadığını belirtiyor. Ancak yasaklı ve zararlı katkı maddelerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Katkı maddelerinin, gerektirdiği ölçüde kullanıldığında tehlike oluşturmadığını, ancak sınırların aşılması durumunda risk barındırdığını ifade eden uzmanlar, kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu belirtiyor.

📌 “Katkı maddeleri denildiğinde toplumda ‘kanserojen, zararlı, sakın tüketmeyin’ gibi bir algı var. Ancak böyle bir dünya yok, bunların çoğu hurafe. Çünkü bir maddeyi ilaç ile zehirden ayıran en önemli şey dozdur.”

Katkı maddeleri, gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatarak israfın önüne geçilmesine de katkı sağlıyor. Ancak uzmanlar, bu tür ürünlerin günlük alınması gereken miktarın üzerinde tüketilmesinin olumsuz etkilere neden olabileceğini belirtiyor.

📌 “Katkı maddelerini belirlenen ölçülerin üzerinde tüketirseniz elbette olumsuz etkileri olabilir. Ancak koruyucu kullanılmazsa, paketleme yapılmazsa gıdayı uzun süre muhafaza edemeyiz ve israf kaçınılmaz olur.”

Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, katkı maddeleri konusundaki tartışmalara açıklık getirerek bilimsel çalışmalarla zararları kanıtlanan bazı katkı maddelerinin yasaklandığını söyledi.

📌 “Dünyada yasaklanmış bazı gıda katkı maddeleri var. Örneğin bazı sentetik renklendiriciler çocuklarda alerjik reaksiyonlara ve nöropsikolojik hastalıklara neden olabiliyor. Ayrıca, gıda ürünlerinde zaman zaman kalp krizine neden olabilecek ilaç etken maddeleri bile tespit edilebiliyor.”