Kemik ağrılarının şifa kaynağı olan çay! Kerkede çayı nasıl yapılır?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun en sık önerdiği çaylardan biri olan kerkede hoş ve mayhoş bir kokuya sahiptir. İçeriğinde yüksek oranda malik asit barındırdığından güçlü bir ağrı kesici etkiye sahip olan kerkede çayı hakkında merak edilenleri derledik. Adeta şifa kaynağı olan kerkede çayı kemik ve eklem ağrılarının alternatif doğal ilacıdır.

Kerkede bitkisi aynı zamanda Mekke çiçeği olarak bilinir. Her ne kadar çöl iklimine alışık olsa da ülkemizde iç Ege ve İç Akdeniz yörelerinde sıklıkla rastlanılır. Kaynatılıp suyu yaz kış şifa niyetine içilir. Uzmanlar günde en fazla 2 fincan kadar tüketilmesinin daha faydalı olacağının altını çizer.

KERKEDE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kerkede çayı, mevsim geçişlerinde ya da aşırı sıcak ve soğuklarda diz kemiklerinde yaşanan ağrılara birebir fayda sağlar. Özellikle genç yaşlardan itibaren görülen dizlerdeki sıvı kaybının yaşanmasını önleyerek kireçlenmeyi durdurur.

Bunun yanı sıra malik asitte sahip olan kerkede hücrelerin deforme olmasını engeller. Düzenli tüketildiğinde tümörlü hücrelerin oluşma riskini azaltır. Bu sayede kansere yakalanma ya da ailesinde kanser riski olanlar için fayda sağlar.

Antibakteriyel etkisi sayesinde boğaz mukozunu dengeleyerek virüs ve bakterilerin etkinliğini azaltır. Akciğer hava kabakcıklarının nem oranın artırarak daha iyi nefes alınmasını destekler.

Kadınların ay dönümünde sıklıkla rastladığı adet sancılarının azaltılmasında da fayda ağlar. Ayrıca aşırı kanamanın neden olduğu baş ağrısı ve kramplarında şiddetini azaltır.

Vücudun bağışıklık sistemindeki protein depolarını yeniler. Hastalıklara karşı direncini artırarak, ateşlenme ve vücut ağrılarının riskini oranını düşürür.

Antioksidan deposu olan kerkede çayı, kandaki yağı temizleyerek kolesterolü düşürür. Kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

KEREDE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Aktardan alınan kuru kerkededen bir yemek kaşığı kaynamış bir sıcak su bardağı suyun içine ekleyin. 5 dakika demlendikten sonra süzüp için. Kaynayan suyun içine atmayın. Aksi halde vitamin değerleri ölür.