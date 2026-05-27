Kene popülasyonu arttı! Uzmanlardan hayati uyarı: Bu aylarda vaka sayısı hızla artıyor

KENE VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

İlkbahar ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde kene vakalarında artış görülmeye başladı.

Uzmanlar, özellikle kene ısırmaları sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtiyor.

HAZİRAN VE TEMMUZDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Faruk Karakeçili, özellikle haziran ortası ve temmuz aylarında vaka yoğunluğunun arttığını söyledi.

Karakeçili, bu yıl kene popülasyonunun önceki dönemlere göre daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Karakeçili, kene teması yaşayan vatandaşların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına gitmesi gerektiğini belirtti.

Hastaneye ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda ise kenenin yanlış yöntemlerle çıkarılmaması gerektiğini ifade etti.

KENE ÇIPLAK ELLE ÇIKARILMAMALI

Karakeçili, kenenin çıplak elle temas edilmeden çıkarılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eldiven ya da poşet yardımıyla cımbız kullanılarak uygun şekilde çıkarılmasını öneriyoruz.”

Uzmanlar, özellikle kırsal alanlarda bulunacak vatandaşların koruyucu kıyafet tercih etmesi gerektiğini vurguluyor.

Karakeçili şu uyarılarda bulundu:

“Kapalı ayakkabı giyilmeli ve pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı. Çünkü keneler yerden gelerek vücudumuza tutunuyor.”

VÜCUT DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİ

Kene riskine karşı vücudun düzenli kontrol edilmesi gerektiğini belirten Karakeçili, özellikle açık alanlardan dönüşte detaylı inceleme yapılmasını önerdi.

Koruyucu spreylerin de kullanılabileceğini belirten uzman isim, vatandaşların panik yapmadan bilinçli hareket etmesi gerektiğini söyledi.