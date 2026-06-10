Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı!

“Bu durumlarda kıyafetlerimizin vücudumuzun her yerini örter bir şekilde giymek güvenliğimizi daha da arttıracaktır. Açık renkli kıyafet giymek gerekiyor. Herhangi bir kene ile temas olduğunda rahat bir şekilde görülmesi açısından kıyafetimizin renk tonu burada önemli.