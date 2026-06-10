Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı!

Havaların ısınmasıyla birlikte ölümcül kene tehlikesi yeniden baş gösterdi!

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 1

Milyonlarca vatandaş arama motorlarında keneden nasıl korunuruz? sorusunun cevabını ararken, uzman isim hayati önlemleri tek tek sıraladı.

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 2

Piknik, bağ ve bahçe dönüşü mutlaka yapılması gereken o kritik kontrol ne? Çoğu kişinin doğru bildiği ama aslında ölümcül sonuçlar doğurabilecek o büyük hata hangisi?

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 3

BUNU SAKIN YAPMAYIN..!

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 4

İşte kene kabusundan korunmanın yolları, hayvancılıkla uğraşanların alması gereken tedbirler ve hayat kurtaran o açıklamaların tüm detayları haberimizde...

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 5

SICAKLIKLAR ARTTI, KENELER HAREKETE GEÇTİ

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 6

Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva, artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

“Sıcaklık arttığı sürece kenelerin hareket kabiliyeti daha da fazla.”

diyen Yuva; hayvanların düzenli ilaçlanması, koruyucu önlemlerin alınması ve kene görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 7

Özellikle büyükbaş ve küçükbaş yetiştiricileri ile evcil hayvan sahiplerine seslenen Yuva, şu ifadeleri kullandı:

“İlkbahar ve yaz aylarında mutlaka keneye karşı dış paraziter bir ilaçlamayı yapmaları gerekmekte. Yaptığımız uygulamayı yılda bir mutlaka tekrar etmemiz gerekiyor.”

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 8

MERA VE BARINAKLARA DİKKAT

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 9

Kenelerle mücadelede meraların ve hayvan barınaklarının önemli olduğunu belirten Yuva, şöyle devam etti:

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 10

“Özellikle meralarımızdaki yabani otla mücadele, kenelerle mücadelede önemli bir konu teşkil etmekte. Ağıllarımızın ve ahırlarımızın etrafındaki bulunan müştemilatlar gibi alanların temizlenip düz bir hale getirilmesi ve bu alanların ritmik olarak ilaçlamasını mutlaka yapmamız gerekiyor.

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 11

Yetiştiriciler mutlaka kıyafetlerini ve ellerini korumalı, temasta mutlaka eldiven giymeleri gerekmekte. Tarım Orman Bakanlığımızın lisanslı ilaçları ile kene mücadelesini veteriner hekimimizin sunduğu reçete eşliğinde yapmak gerekiyor.”

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 12

VÜCUT KONTROLÜ ÖNEMLİ

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 13

Tarla, bağ, orman ve piknik alanlarına giden vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Yuva, şöyle konuştu:

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 14

“Bu durumlarda kıyafetlerimizin vücudumuzun her yerini örter bir şekilde giymek güvenliğimizi daha da arttıracaktır. Açık renkli kıyafet giymek gerekiyor. Herhangi bir kene ile temas olduğunda rahat bir şekilde görülmesi açısından kıyafetimizin renk tonu burada önemli.

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 15

Bu alanlardan eve dönüldüğünde mutlaka vücut kontrolü yapılmalı. Vücutta kene görülmesi halinde elle çıkartma veya herhangi bir kimyasal madde dökerek, kolonya, sigara, gaz yağı gibi maddeleri kullandığımız takdirde maalesef olumsuz durumlar ortaya çıkmakta. Keneyi vücudumuzda gördüğümüz takdirde hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna gitmeliyiz.”

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Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı! - Resim: 16

Kaynak: Aydınlık

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kene nasıl korunur