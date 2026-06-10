Keneden nasıl korunuruz? Uzman isim hayat kurtaran o formülleri açıkladı!
Havaların ısınmasıyla birlikte ölümcül kene tehlikesi yeniden baş gösterdi!
Milyonlarca vatandaş arama motorlarında keneden nasıl korunuruz? sorusunun cevabını ararken, uzman isim hayati önlemleri tek tek sıraladı.
Piknik, bağ ve bahçe dönüşü mutlaka yapılması gereken o kritik kontrol ne? Çoğu kişinin doğru bildiği ama aslında ölümcül sonuçlar doğurabilecek o büyük hata hangisi?
BUNU SAKIN YAPMAYIN..!
İşte kene kabusundan korunmanın yolları, hayvancılıkla uğraşanların alması gereken tedbirler ve hayat kurtaran o açıklamaların tüm detayları haberimizde...
SICAKLIKLAR ARTTI, KENELER HAREKETE GEÇTİ
Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva, artan kene vakalarına karşı vatandaşları uyardı.
“Sıcaklık arttığı sürece kenelerin hareket kabiliyeti daha da fazla.”
diyen Yuva; hayvanların düzenli ilaçlanması, koruyucu önlemlerin alınması ve kene görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.
Özellikle büyükbaş ve küçükbaş yetiştiricileri ile evcil hayvan sahiplerine seslenen Yuva, şu ifadeleri kullandı:
“İlkbahar ve yaz aylarında mutlaka keneye karşı dış paraziter bir ilaçlamayı yapmaları gerekmekte. Yaptığımız uygulamayı yılda bir mutlaka tekrar etmemiz gerekiyor.”
MERA VE BARINAKLARA DİKKAT
Kenelerle mücadelede meraların ve hayvan barınaklarının önemli olduğunu belirten Yuva, şöyle devam etti:
“Özellikle meralarımızdaki yabani otla mücadele, kenelerle mücadelede önemli bir konu teşkil etmekte. Ağıllarımızın ve ahırlarımızın etrafındaki bulunan müştemilatlar gibi alanların temizlenip düz bir hale getirilmesi ve bu alanların ritmik olarak ilaçlamasını mutlaka yapmamız gerekiyor.
Yetiştiriciler mutlaka kıyafetlerini ve ellerini korumalı, temasta mutlaka eldiven giymeleri gerekmekte. Tarım Orman Bakanlığımızın lisanslı ilaçları ile kene mücadelesini veteriner hekimimizin sunduğu reçete eşliğinde yapmak gerekiyor.”
VÜCUT KONTROLÜ ÖNEMLİ
Tarla, bağ, orman ve piknik alanlarına giden vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Yuva, şöyle konuştu:
“Bu durumlarda kıyafetlerimizin vücudumuzun her yerini örter bir şekilde giymek güvenliğimizi daha da arttıracaktır. Açık renkli kıyafet giymek gerekiyor. Herhangi bir kene ile temas olduğunda rahat bir şekilde görülmesi açısından kıyafetimizin renk tonu burada önemli.
Bu alanlardan eve dönüldüğünde mutlaka vücut kontrolü yapılmalı. Vücutta kene görülmesi halinde elle çıkartma veya herhangi bir kimyasal madde dökerek, kolonya, sigara, gaz yağı gibi maddeleri kullandığımız takdirde maalesef olumsuz durumlar ortaya çıkmakta. Keneyi vücudumuzda gördüğümüz takdirde hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna gitmeliyiz.”
Kaynak: Aydınlık