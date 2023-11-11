Keyfiniz zehir olmasın! Roka İle Balığı Birlikte Yiyen Pişman Oluyor! Uzmanlar Uyardı! Roka ve Balığı Sakın Beraber Yemeyin!

Balık yemekleri kültürümüzde özel bir yere sahip olduğu için özel günlerin vazgeçilmezi... Bu nedenle çok sayıda insan özel günlerde balıkla birlikle çok sayıda yeşilliğin beraber olduğu salatalar yapabilir.

Peki soframızı şenlendirmek için kullandığımız balık ve salatanın bizim için tehlikesi ne? Neden balıkların yanında roka kullanmamalıyız?