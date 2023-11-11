Keyfiniz zehir olmasın! Roka İle Balığı Birlikte Yiyen Pişman Oluyor! Uzmanlar Uyardı! Roka ve Balığı Sakın Beraber Yemeyin!
Özellikle yeşilliklerle beraber tüketilen balıkları yerken en çok tercih edilen yancılardan birisi rokadır. Özellikle balığın yakışan çok yakışan rokaya dair uzmanalar özel uyarılarda bulunuyor. Peki neden balıkla birlikte roka tüketmemek gerekiyor? İşte herkesi şaşırtan yanıt!
Balık yemeklerine en çok yakışan yancılardan biri kesinlikle yeşillikler... Her türlü yeşillik sıklıkla balıklarla birlikte kullanılıyor.
Balıkla beraber en çok tercih edilen yeşilliklerden biri ise roka... Roka kendine has tadıyla balık yemeklerinin yanına en çok yakışan yeşillerden biri...
Balık yemekleri kültürümüzde özel bir yere sahip olduğu için özel günlerin vazgeçilmezi... Bu nedenle çok sayıda insan özel günlerde balıkla birlikle çok sayıda yeşilliğin beraber olduğu salatalar yapabilir.
Peki soframızı şenlendirmek için kullandığımız balık ve salatanın bizim için tehlikesi ne? Neden balıkların yanında roka kullanmamalıyız?
Roka özellikle kansızlığa iyi gelmesi nedeniyle çok sık tercih edilen bir besin. Ancak uzmanlar balıklarla beraber roka tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor? Peki neden balıklarla beraber roka tüketilmemeli.