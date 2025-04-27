Kırklareli yeni bir turizm alanı açıyor: "Orman banyosu" ile doğada şifa zamanı

Kırklareli, doğayla iç içe sağlık turizmini canlandıracak "orman banyosu" etkinlikleriyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen projeyle, toplum sağlığının geliştirilmesi ve turizm çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Zihinsel ve bedensel rahatlama için doğayla iç içe vakit geçirme olarak bilinen "orman banyosu"nun hem yerel halk hem de turistler için cazip bir sağlık aktivitesi haline getirilmesi planlanıyor.

Kentteki turizm ve sağlık sektörü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantılarda, "orman banyosu" uygulamalarına ilişkin yol haritası oluşturuluyor. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek doğa yürüyüşlerinde katılımcıların stres düzeyinin azaltılması, ruhsal sağlıklarının desteklenmesi ve bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Öncelikle uygun rotalar belirlenecek, ardından tanıtım çalışmalarıyla etkinlikler kamuoyuna duyurulacak. Düzenli hale getirilecek "orman banyosu" faaliyetlerinin, Kırklareli'nin sağlık turizmi potansiyeline önemli katkılar sunması bekleniyor.

DOĞAL ZENGİNLİKLER SAĞLIK TURİZMİYLE BULUŞACAK

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli’nin doğal yapısının "orman banyosu" etkinliklerine son derece elverişli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin sağlık turizmi alanında büyük bir merkez haline geldiğini hatırlatan Şahin, "Dünyanın pek çok ülkesinden insanlar tedavi amacıyla Türkiye'ye geliyor. Biz de gelen hasta ve hasta yakınlarını hastane tedavilerinin yanında doğayla buluşturarak, orman banyosu gibi rahatlatıcı etkinliklere dahil etmeyi planlıyoruz." dedi.

Şahin, "Özellikle Avrupa'daki büyük metropollerde yaşayan, yoğun iş temposundan bunalan insanları bu bölgeye çekmek için çalışıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık turizminin besleyicisi, tamamlayıcısı olarak bu Kırklareli ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

LONGOZ ORMANLARI VE ISTRANCA DAĞLARI YENİ DESTİNASYON OLACAK

Şahin, Kırklareli’nin Longoz Ormanları ve Istranca Dağları gibi eşsiz doğal alanlarının, "orman banyosu" etkinlikleri için mükemmel bir merkez olabileceğine dikkat çekti. Almanya’daki bazı derneklerle iş birliği yürüttüklerini ifade eden Şahin, etkinliklerin bilimsel temellere dayalı olarak yürütüleceğini belirtti.

"Yoğun tempoda iş dünyasında veya normal zamanda 5 duyu organımızı hissedemiyoruz ve kullanamıyoruz ama ormana girdiğimizde orman banyosunun bazı tekniklerini uygulayarak orada 5 duyu organımızı tamamen ormanla bütünleştirerek hissetmeye ve böylece biraz daha rahatlayarak, dış dünyadan uzaklaşarak stresimizi azaltarak, o geçmişte stresten kaynaklı veya yoğun işten kaynaklı kafa dinginliğini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu anlamda Longoz Ormanları'nı veya Istranca Dağları'nı kullanarak burada bir destinasyon oluşturmayı, sağlık turizmi kapsamında tedavi olmaya gelmiş kişilere hastalarımıza bunları da önererek tedavi esnasındaki kalan boş günlerinde veya tedavi sonrasında böyle bir destinasyonla onlara hizmet etmeye düşünüyoruz." diyen Şahin, katılımcıların yoğun iş temposundan ve şehir hayatının stresinden uzaklaşıp kafa dinginliğine ulaşacaklarını dile getirdi.

ORMAN BANYOSU NEDİR?

"Orman banyosu", 1980'li yıllarda Japonya’da toplum sağlığını artırmak amacıyla geliştirilmiş bir doğa terapisi yöntemi olarak biliniyor. Türkiye’de ise bu uygulama, Kırklareli Üniversitesi öncülüğünde geçen yıl başlatıldı.

Yerleşim yerlerinden uzak ormanlarda gerçekleştirilen etkinliklerde, katılımcılar küçük adımlarla yürüyüşler yapıyor, büyüteçlerle ağaç kabuklarındaki yosunları ve canlıları inceliyor. Belirli bir ağacın yanında sessizce vakit geçirerek iç seslerini dinlemeleri sağlanıyor. Yaklaşık üç saat süren bu terapi, stres düzeyinin düşürülmesi ve mutluluğun artırılması amacı taşıyor.