Kış Aylarında Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin! İlk Olarak Zerdeçal ve Karabiber Tüketmekle Başlayın
Kış aylarında farenjit ve larenjit gibi hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekmektedir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Bengi'de bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve beslenme alışkanlıklarınızı değiştirecek için 10 kuralı açıkladı.
1) BALKABAĞI
Balkabağının içerisinde yüksek beta ve karoten bulunmaktadır. Bu da vücudumuzda bulunan oksidatif stresini azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Balkabağını ister yemek olarak ister tatlı olarak tüketebilirsiniz. Az şeker kullanarak yapacağınız balkabağı tatlısında, yüksek lif ve düşük kalori içeriğiyle sağlıklı bir tatlı olur. Tabii ki tatlıyı yerken porsiyonlara da dikkat etmelisiniz. Balkabağı tatlınızsın üzerine ceviz ve ceviz ekleyebilirsiniz. Balkabağı aynı zamanda kan şekerini de dengeler.
2) BALLI ÇAY
Kış aylarında bitli çaylar bir numaralı kurtarıcımızdır. Ihlamur çayı, kuşburnu çayı, ada çayı, zencefil çayı ve yeşil çay yüksek antioksidan kapasiteleriyle vücut direncimizi arttırarak gribal enfeksiyonlardan korunmamıza katkı sağlayabiliyor. Araştırmalara göre bitki çaylarına eklenen bal, antioksidan kapasitesini ve fenolik madde içeriklerini arttırıyor. Antioksidan, yeşil çayda 4 kata, ıhlamurda ise 60 kata çıkıyor. Ilık çayınıza bir tatlı kaşığı bal eklemeniz yeterli olacaktır.
3) ZERDEÇAL VE KARABİBER
Zerdeçal A, C ve E vitamininden, B grubu vitaminlerinden ve beta karotenden zengin bir baharattır. Zerdeçalın içinde bulunan kurkumin ise iltihaplanmayı azaltır. Sağlıklı bir yetişkin çorbalara, yemeklere ve yoğurda, gün içinde 1-2 kaşık zerdeçal ve karabiber eklerse bağışıklık sistemi güçlenir ve enfeksiyonlardan korunmaya katkı sağlar.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Bengi, “Zerdeçalı yemeklere özellikle karabiberle birlikte eklemenizde fayda var. Zira karabiberde yer alan piperin zerdeçalda bulunan kurkuminin emilimini iki bin kat daha fazla arttırıyor” dedi.
4) TAVUK YA DA ET SULU ÇORBA
Çorbalara ekleyeceğiniz et ya da tavuk suyu sadece lezzeti değil aynı zamanda besin değerini de yükseltiyor. İçlerinde bulunan aminoasitler vücut direncinizi arttırıp grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarında semptomların hafiflemesine yardımcı oluyor. Özellikle soğuk kış aylarında mutlaka tüketmelisiniz.