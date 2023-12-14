Kış Aylarında Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin! İlk Olarak Zerdeçal ve Karabiber Tüketmekle Başlayın

3) ZERDEÇAL VE KARABİBER

Zerdeçal A, C ve E vitamininden, B grubu vitaminlerinden ve beta karotenden zengin bir baharattır. Zerdeçalın içinde bulunan kurkumin ise iltihaplanmayı azaltır. Sağlıklı bir yetişkin çorbalara, yemeklere ve yoğurda, gün içinde 1-2 kaşık zerdeçal ve karabiber eklerse bağışıklık sistemi güçlenir ve enfeksiyonlardan korunmaya katkı sağlar.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Bengi, “Zerdeçalı yemeklere özellikle karabiberle birlikte eklemenizde fayda var. Zira karabiberde yer alan piperin zerdeçalda bulunan kurkuminin emilimini iki bin kat daha fazla arttırıyor” dedi.