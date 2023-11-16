Kış Boyu Mutfağınızdan Eksik Etmeyeceğiniz Meyveler! Turunçgil Tüketmelisiniz Çünkü…

Kış boyu mutfağınızdan asla eksik etmeyeceğiniz meyveler! Bu meyvelerin bilmediğiniz birçok faydası var! Turunçgil tüketmelisiniz çünkü…

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Editör: Selime Albayrak
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Kış Boyu Mutfağınızdan Eksik Etmeyeceğiniz Meyveler! Turunçgil Tüketmelisiniz Çünkü… - Resim: 1

Kışın vazgeçilmez meyveleri turunçgiller sağlığımız için oldukça faydalı besinlerdir. Turunçgillerin sağlığımıza olan faydalarını sizin için araştırdık. Turunçgillerin sağlığımıza olan faydalarına gelin birlikte bakalım.

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Kış Boyu Mutfağınızdan Eksik Etmeyeceğiniz Meyveler! Turunçgil Tüketmelisiniz Çünkü… - Resim: 2

Mandalina

Mandalina; soğuk algınlığına iyi gelir, ameliyat sonrası yaralara iyi gelir ve göz sağlığını korur.

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Kış Boyu Mutfağınızdan Eksik Etmeyeceğiniz Meyveler! Turunçgil Tüketmelisiniz Çünkü… - Resim: 3

Limon

Limon; bağırsakları korur, kalp krizi riskini düşürür ve eklem iltihabına iyi gelir.

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Kış Boyu Mutfağınızdan Eksik Etmeyeceğiniz Meyveler! Turunçgil Tüketmelisiniz Çünkü… - Resim: 4

Portakal

Portakal; demir emilimini artırır, kolajen üretir ve böbrek taşı oluşumunu önler.

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