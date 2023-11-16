Kış Boyu Mutfağınızdan Eksik Etmeyeceğiniz Meyveler! Turunçgil Tüketmelisiniz Çünkü…
Kış boyu mutfağınızdan asla eksik etmeyeceğiniz meyveler! Bu meyvelerin bilmediğiniz birçok faydası var! Turunçgil tüketmelisiniz çünkü…
Editör: Selime Albayrak
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Kışın vazgeçilmez meyveleri turunçgiller sağlığımız için oldukça faydalı besinlerdir. Turunçgillerin sağlığımıza olan faydalarını sizin için araştırdık. Turunçgillerin sağlığımıza olan faydalarına gelin birlikte bakalım.
Mandalina
Mandalina; soğuk algınlığına iyi gelir, ameliyat sonrası yaralara iyi gelir ve göz sağlığını korur.
Limon
Limon; bağırsakları korur, kalp krizi riskini düşürür ve eklem iltihabına iyi gelir.
Portakal
Portakal; demir emilimini artırır, kolajen üretir ve böbrek taşı oluşumunu önler.