Kış Çaylarındaki Büyük Tehlike! Gribi Geçirmek İçin İçtiğimiz Zehir

Her yıl olduğu gibi uzmanlar bu yılda acilleri dolduran hastalar nedeniyle açıklama yaptı. Adeta grip geçsin diye şifa niyetine tükettiğimiz kış çayları tam bir kaosa neden oluyor. Peki nasıl mı?

Kış Çaylarındaki Büyük Tehlike!

Bitki çaylarının birçok alanda şifası bilimsel olarak kanıtlanmış. Fakat demleme yöntemi en önemli detay. Yanlış demlenen bitki çayı, faydadan çok zarar veriyor. Özellikle ilaç ile birlikte alınıyorsa zarar boyutu çok daha fazla oluyor. Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, "İlaçlarla etkileşime giren bitki çaylarının yan etkileri yaşamı tehdit edici" uyarısında bulundu.

Ekinezya'daki Şifa Kaynağı

Özellikle kışın soğuk havalarda sıklıkla içilen bitki çaylarının başta soğuk algınlığı olmak üzere çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği düşünülüyor. Ancak halk arasında tüketimi yaygın olan bitki çaylarına ilişkin dikkatli olmak gerekiyor. Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, "Ekinezya, bu bitkilerden kışın en yaygın kullanılanlarından biri. Ekinezya, bağışıklık fonksiyonunu güçlendirme ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının şiddetini ve süresini azaltma potansiyeli ile soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu olması açısından kışın tercih edilen bitkilerden biri" dedi.