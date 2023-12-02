Kış Mevsiminde D Vitamininizi Nasıl Alacağınızı Mı Düşünüyorsunuz? İşte Güneşsiz D Vitamini Deposu Besinler
D vitamini; kas ve kemik ağrılarına, halsizliğe ve yorgunluğa iyi gelen vitaminlerin başında yer alır. Yaz aylarında bolca güneşe çıkıp D vitaminlerimizi alıyoruz ancak kış mevsiminde D vitaminini nereden alabiliriz? İşte D vitamini açıdan zengin besinler...
D vitamini vücudumuz için oldukça faydalı bir vitamindir. D vitaminini yalnızca güneşten almayız, düzenli olarak tüketeceğimiz besinlerle de D vitaminimizi orantılı seviyede tutabilir ve sağlıklı bir yaşam sürebiliriz.
BALIK
Balık, D vitamini açısından oldukça zengini bir besindir. Özellikle somon, ton balığı, uskumru gibi yağlı balıklar vitamin ihtiyacını karşılamada birebirdir.
MUZ
Sıcak iklim ve bol güneş altında yetişen muz D vitamini açısından zengindir. Muz, yalnızca D vitamininizi dengelemekle kalmaz aynı zamanda cilt sağlığınıza da iyi gelir. Bunun yanında içinde bulunan diğer vitaminler de farklı kanser türleriyle savaşmasına yardımcı olabilir.
MANTAR
Besin maddeleri ve D vitamini açısından zengin olan mantar, hem bağışıklık sistemini hem de kas ve kemiklerini güçlendirir. Mantarları pişirirken nem kaybetmemesine dikkat edilmesi tavsiye edilir.