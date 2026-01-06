Kışın göz kuruluğu neden artar? Kapalı alanlarda düşük neme dikkat

Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sait Alim, kış mevsiminde kapalı mekanlardaki düşük nem oranlarının ve uzun süreli ısıtma sistemlerinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, evlerde kullanılan kalorifer ve ısıtıcılar havadaki nemi kurutarak gözlerde yanma, batma ve kızarıklık gibi şikayetleri tetikliyor.

GÖZYAŞI FİLM TABAKASI HIZLA BUHARLAŞIYOR

Doç. Dr. Sait Alim, gözün en ön tabakasında bulunan ve koruyucu bariyer görevi gören gözyaşı film tabakasının, ortamdaki nemsizlik ve yüksek ısı nedeniyle normalden çok daha hızlı buharlaştığını belirtti. Bu durum, göz yüzeyinin yeterince nemli kalamamasına ve koruyucu tabakanın zayıflamasına yol açarak günlük yaşamı zorlaştıran kuruluk hissini belirgin hale getiriyor.

Masa başı çalışma düzeni, uzun süreli bilgisayar ekranına bakma ve yoğun akıllı telefon kullanımı da göz kırpma sayısını azaltan faktörler arasında yer alıyor. Alim, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Normal şartlarda farkında olunmadan gerçekleşen göz kırpma refleksi, ekran kullanımına bağlı olarak baskılanıyor. Bu durum, gözyaşının göz yüzeyine eşit şekilde yayılmasını zorlaştırıyor ve gün içerisinde artan kuruluk şikayetlerine zemin hazırlıyor."

ANİ ISI DEĞİŞİMLERİ RİSK OLUŞTURUYOR

Soğuk bir dış ortamdan kısa süre içinde sıcak ve kuru bir kapalı mekana geçişin gözyaşı buharlaşma hızını artırdığına dikkat çeken Alim, özellikle kış aylarında sık yaşanan bu ani ısı değişimlerinin kontakt lens kullanan bireylerde şikayetleri kalıcı hale getirebileceğini kaydetti.

Göz kuruluğunu azaltmak için ortamdaki nem oranında dengenin sağlanması büyük önem taşıyor. Doç. Dr. Alim, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: "Ekran kullanımında düzenli molalar vermek, sık göz kırpma alışkanlığı kazanmak ve doğrudan hava akımına maruz kalmaktan kaçınmak, bu konuda faydalı olabiliyor. Ilık kompres uygulamaları göz kapaklarındaki bezlerin daha rahat salgı yapmasına yardımcı olduğu gibi, göz kuruluğu şikayeti olan kişiler doktorlarının önerdiği suni gözyaşı damlalarını düzenli kullandıklarında rahatlama sağladıklarını görecekler."

Uzmanlar ayrıca, gözlerdeki kuruluk hissinin iki haftadan uzun sürmesi, şiddetli ağrıya eşlik eden görme azalması, belirgin kızarıklık oluşması ya da kullanılan damlalara rağmen şikayetlerin gerilememesi durumunda vakit kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmesi gerektiğini belirtiyor.