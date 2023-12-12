Kızamıktan Korunmak İçin Aşılanma Şart

Ateş, halsizlik, öksürük ve burun akıntısı belirtileriyle kendini gösteriyor...Kızamık virüsünden bahsediyoruz... Uzmanlar, bulaşıcılığı yüksek olan bu virüsten korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurguluyor.

Editör: Şevval İskender


Ateş, halsizlik, bitkinlik, öksürük ve soğuk algınlığı belirtileri ile kendini gösteriyor kızamık.

Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen bulaşıcı hastalık, şu sıralar Avrupa ve Azerbaycan'da artışta. Türkiye'de vaka görülme sıklığı az ancak hastalığın bulaşıcılığı yüksek.

Kızamık aşısı aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak yapılıyor. Uzmanlar, hastalıkta aşılanmanın önemini vurguluyor.

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