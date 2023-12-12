Kızamıktan Korunmak İçin Aşılanma Şart



Ateş, halsizlik, bitkinlik, öksürük ve soğuk algınlığı belirtileri ile kendini gösteriyor kızamık.



Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen bulaşıcı hastalık, şu sıralar Avrupa ve Azerbaycan'da artışta. Türkiye'de vaka görülme sıklığı az ancak hastalığın bulaşıcılığı yüksek.



Kızamık aşısı aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak yapılıyor. Uzmanlar, hastalıkta aşılanmanın önemini vurguluyor.



