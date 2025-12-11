Kokusu yok, rengi yok… Uzman “saniyeler içinde öldürüyor” dedi

Sivas Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. İsa Çatalkaya, kış aylarının en büyük tehlikelerinden biri olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Sivas Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. İsa Çatalkaya, kış mevsimiyle birlikte artış gösteren karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında bilgiler verdi.

Karbon içeren yakıtların yetersiz yanması sonucu oluşan karbonmonoksit gazının kokusuz, renksiz ve tatsız özellikler taşıdığı için fark edilmesinin son derece zor olduğunu belirten Dr. Çatalkaya, bu durumun gazı kısa sürede ölümcül sonuçlar doğuran bir tehlike haline getirdiğini ifade etti.

Dr. Çatalkaya, zehirlenmenin etkilerini açıklarken, gazın kandaki oksijen taşıyan hücrelere bağlanarak dokulara oksijen ulaşımını engellediğini vurguladı. Bu durumdan özellikle beyin ve kalbin hızla etkilendiğini aktardı.

BELİRTİLER SİNSİ BAŞLIYOR

Karbonmonoksit zehirlenmesinin ilk aşamada kolayca başka hastalıklarla karıştırılabilecek hafif belirtilerle kendini gösterdiğini söyleyen Uzman Dr. Çatalkaya, bu belirtileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kusma olarak sıraladı.

Hastalığın ilerlemesi durumunda ise çarpıntı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi daha ağır tabloların gelişebileceğini belirtti. Tedavi aşamasında hastalara yüzde yüz oksijen verildiğini dile getiren Çatalkaya, bu yöntemle karbonmonoksitin kandaki taşıyıcılardan uzaklaştırıldığını ifade etti.

“HER TÜRLÜ YAKIT TAM YANMAZSA TEHLİKE VAR”

Uzman Dr. Çatalkaya, karbonmonoksit tehlikesine karşı alınması gereken koruyucu tedbirlere dikkat çekti. Soba, doğal gaz ve tüp gazıyla çalışan tüm cihazların bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğini söyledi. Özellikle lodoslu havalarda soba yakılan odalarda kesinlikle uyunmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Çatalkaya, yakıt kullanımı sonrasında ortamın mutlaka havalandırılması gerektiğini ifade etti. Her türlü yakıtın tam yanmaması durumunda karbonmonoksit oluşabileceğini hatırlatan uzman, vatandaşları özellikle kış aylarında yüksek dikkat göstermeye davet etti.

Dr. Çatalkaya, karbonmonoksitin zor fark edilen bir gaz olması nedeniyle belirtiler ortaya çıktığında çoğu zaman geç kalınabileceğini belirterek, "Tedaviden önce korunmak en etkili yöntemdir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

