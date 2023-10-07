Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor

BALIK

Somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından çok zengindir ve kolesterolü dengeli şekilde düşürür. Düzenli olarak haftada bir kez balık tüketildiğinde, vücut direnci artıyor, bağışıklığı güçlendiriyor.