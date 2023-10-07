Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor
Kötü kolesterol vücuttan atılamayınca kalp damar tıkanıklığından daha birçok hastalığa sebebiyet veriyor. Uzmanlar, kolesterolün inmeye yol açacağından düzenli kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kötü kolesterole şifa olacak besinleri de tüketmek gerekiyor. İşte kolesterole iyi gelen besinler.
YULAF
Beta-glukan içeren bir tür lif içeren yulaf, kolesterol seviyesini düşürmede en başarılı besinlerin arasında yer alır. Sabah kahvaltıda bir kase yulaf tükettiğinizde kolesterol dengenizde düzelme meydana geldiğini göreceksiniz.
ZEYTİNYAĞI
En sağlıklı yağlardan biri olarak bilinen zeytinyağı, kolesterol seviyesini düşürmekte etkilidir. Aç karna tükettiğiniz bir tatlı kaşığı zeytinyağı, sindirim sistemini rahatlatıyor, diyabeti önlüyor.
BALIK
Somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından çok zengindir ve kolesterolü dengeli şekilde düşürür. Düzenli olarak haftada bir kez balık tüketildiğinde, vücut direnci artıyor, bağışıklığı güçlendiriyor.
CEVİZ
Omega-3 bakımından oldukça zengin olan ceviz, antioksidan bakımından güçlü bir besi kaynağıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki kötü kolesterol düzeyini düşürür.