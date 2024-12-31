Kolon kanseri, en çok görülen 3. kanser türü! Uzman doktordan uyarılar geldi

Kolon kanseri ülkemizde görülme sıklığı açısından 3. sırada yer alıyor. Çevresel ve genetik etkenlerin zemin hazırladığı hastalıkta erken tanı hayat kurtarıyor. Uzmanlar beslenme ve yaşam tarzına dikkat çekiyor.

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Haber-Kamera: Hanife Yalçın

Kolon kanseri en çok görülen 3. kanser türü. Kolon kanserine neden olan bir çok etken var. Sağlıksız yaşam riski artırıyor.

Beslenme ve yaşam koşullarını düzeltmek kolon kanserine karşı savunma sistemini güçlendiriyor.

Uzmanlar, kolon kanserinde erken tanının önemine dikkat çekiyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Gürsoy, aile hekimliklerinde uygulanan tarama testlerinin teşhis aşamasında önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Şebnem Gürsoy, "Bir takım genetik ve çevresel faktörler yaşam koşullarımız kolon kanserine zemin hazırlıyor. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem kadınlarda hem erkeklerde üçüncü sırada ölüm sebebi. Genetik faktörleri değiştiremiyoruz. Yaşımız ilerledikçe kanser olma riskimiz artıyor. Daha önce bağırsaklarda polip ya da kanser tespit edilmişse, iyileşmişsek ama yeniden yakalanma ihtimallerimiz artıyor. Poliplerin ilerde kansere dönüşme riski artıyor. Biz bunları değiştiremiyoruz. Ama obezite başka bir risk işlenmiş gıdalar, sosis, salam yemek sürekli kırmızı et tüketmek bunlar sıkıntılı sebze yemek kanser için koruyucu özellik taşıyor. Akdeniz mutfağı çok önemli. Sigara kullanmak sıkıntılı, alkol zarar verebilir, bunlardan uzak durmamız lazım kolon kanserinden uzaklaşmak için. Erken tanı konduğu zaman önlenebilen nadir kanserlerden bir tanesi. 45 yaşından sonra bir gastreontoloğa giderek kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Dolayısıyla her hangi bir tümor öncesi bir pronlem varsa mesela bir polip varsa bu kolonoskopi yapılarak, polip alınarak tedavi edilebilir. Ayrıca bir tümor bulunmuşsada gerekli tedaviler operasyon olabilir. Hatta son yıllarda hedefe yönelik tedavilerimiz var bunlarla metazsas yapmış karaciğeri ya da kolon kanserlerinde bile tedavi cevabı baya yüksek oranda bildiriliyor. Aile hekimlerinin uyguladığı gaytada gizli kan diye tetkit var. Aslında bunu kendiside yapabiliyor. Oradaki sonucuna göre gaytada gizli kanı pozitifse eğer bize geliyor ama mutlaka sonuç olarak bunlara da bir kolonoskopi yapılması gerekiyor. Usulüne uygun yaparsanız çok anlamlı bir test. Bunun dışında bizim yaptığımız kan tetkitleri var." dedi.

Prof. Dr. Gürsoy, kolon kanserinden korunmanın yollarına dikkat çekti. Gürsoy, "Mutlaka risk faktörü taşıyan insanların. Erken zamanda başvurmaları kolonoskopiden korkmamaları lazım. Yediklerine dikkat edecek. Diyetine dikkat edecek. Sedanter bir hayat yaşamaması lazım." dedi.

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