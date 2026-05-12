Korkutan hantavirüs açıklaması! Prof. Dr. Mehmeh Ceyhan: "Kaçınılmaz..."
Hantavirüs vakaları dünyayı alarma geçirirken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan bir uyarı geldi
Hantavirüs vakalarının ardından dünya diken üstünde. Yeni bir pandemi ihtimali tartışılırken, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Ceyhan, virüsün yayılma kapasitesi ve Türkiye'deki risk durumuna ilişkin uyarılarda bulunarak yeni bir pandeminin mutlaka geleceğini belirtti:
'10 yılda bir, bazen 20 ile çıkmış, ortalama 10 yılda bir pandemi gelecek.'
Hantavirüsün doğasını açıklayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, virüsün Türkiye'de de bilinen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile aynı aileye mensup olduğunu belirtti. Avrupa ve Asya'da görülen türlerin %5 ile %15 arasında bir ölüm oranına sahip olduğunu söyleyen Ceyhan, Amerika kıtasında ise tablonun çok daha ağır olduğunu ifade etti.
Virüsün normal şartlarda kemirgen atıkları yoluyla bulaştığını ancak "AND" varyantının ezber bozduğunu belirten Ceyhan, şunları dedi:
'Bunun 20'den fazla tipi var. Oradaki virüs tipiyle bu taraftaki Avrupa -Asya tarafındaki virüs tipi birbirinden tamamen farklı. O yüzden orada farklı bir hastalık. Solunum sistemini tutuyor."
"Yüzde 40'lar civarında. Şimdi bunların içerisinde bütün hantavirüsler hep kemirgenlerin atıkları daha çok. Isırmasıyla da bulaşan vakalar var ama çok nadir. Atıkları yoluyla bulaşmış."
"Şimdiye kadar sadece bir tipinin bu işte Ant dağlarından Güney Afrika'daki Ant dağlarından adını alıyor."
"Antip'inin insandan insana bulaşabildiği 30 yıl önce, 1996'da gösterilmiş. O zamandan beri bu takip ediliyor. Diğer tipler insandan insana bulaşma göstermiyor. Bu tip gösteriyor."
"EV KARANTİNASI RİSKLİ DURUM"
Türkiye'ye dönen vatandaşlar için uygulanan 42 günlük karantina sürecine de değinen Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın "ev karantinası" stratejisini eleştirdi. Virüsün kuluçka süresinin uzunluğuna ve sinsi ilerleyişine dikkat çeken uzman isim, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi tek bilinen şey şu bu kişiler Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları da dahil girdikleri andan itibaren karantinaya alınmalılar. Ancak ben Sağlık Bakanlığı ile aynı düşüncede değilim."
"Sağlık Bakanlığı ev karantinası uygulamaya karar verdi bunlara. Oysa bu çok riskli bir durum. Hastanede karantina olması ya da bir karantina merkezinde karantina olması gerekirdi. Çünkü burada bütün amaç ilk vakayı ortaya çıkarmamak"
"PANDEMİ MUTLAKA GELECEK"
Gelecekteki salgın risklerine de değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandemilerin artık bir doğa olayı gibi periyodik hale geldiğini savundu. Ortalamada her 10 yılda bir büyük bir salgın beklendiğini hatırlatan Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bundan sonra pandemi mutlaka gelecektir. Aynen deprem gibi pandemi artık olmayacak diye bir şey yok. Sadece zamanını bilmiyoruz. Şimdiye kadar hep böyle 10 yılda bir, bazen 20 ile çıkmış, ortalama 10 yılda bir pandemi gelecek. Pandemi çok korkunç bir şey. Yaşadık gördük. 7 milyon insan öldü dünyada. Hantavirüs ile değil grip varyantlarıyla gelir."
HANTAVİRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hantavirüsün mevsimsel olarak kışın değil, daha çok yaz aylarında görüldüğünü belirten uzmanlar, hastalığın temel belirtilerini şöyle sıralıyor:
Şiddetli ateş ve kas ağrıları
Böbrek yetmezliği
Deri altı kanamaları
Erken teşhisin hayati önem taşıdığı bu viral hastalıkta, böbrek fonksiyonlarının bozulması durumunda yoğun bakım desteğinin şart olduğu vurgulanıyor.