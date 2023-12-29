Koronavirüs Varyantlarını Japonlar Mı Üretti? 2024 Yılında Pandemi Yeniden Mi Gelecek?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu olan X'te bir tweet atıldı. Atlan tweette, covid-19 varyantlarının Japonlar tarafından üretildiği iddia edildi. Bu paylaşımdan sonra herkesin kafasında soru işaretleri oluştu. "Covid-19 ve varyantlarını gerçekten Japonlar mı üretti?"

İddialar Yanlış

Covid-19'un laboratuvarlarda üretildiğine dair atılan ilk iddia The People’s Voice isimli medya kuruluşu tarafındandır. Atsuki Tanaka ve Takayuki Miyazawa isimli iki Japon bilim insanının yayımlanan araştırma sonuçları çarptırılmıştır.

Yayımlanan makalede, virüsün yapay olarak sentezlenemeyeceği ve virüsün dağıtıldığı sonucuna kesinlikle varmadıklarını belirtilmiştir. Aynı zamanda Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmada SARS-CoV-2 virüsünün doğal mı yoksa yapay mı olduğunu bilmenin mümkün olmadığı detaylıca açıklanmış.

2024 Yılında Pandemi Yeniden Mi Gelecek?

JN.1 virüsünün yayılmasından sonra herkesin gündeminde 'pandemi geri mi dönüyor?' soruları yer alıyor. Uzun yıllar evlerde sahip olmak ve maske takmak artık korkutucu gelmeye başladı. Peki pandemi geri mi dönüyor?

Uzmanlar, 2024 yılının pandemi açısından sert geçeceğini belirtti ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı. Türkiye Tabipler Birliği, öldürmeyen ancak bağışıklık sistemini çökerten bu virüse karşı dikkatli olun uyarısı yaptı.