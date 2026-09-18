Kosova'da Batı Nil Virüsü paniği! Ülkede ilk can kaybı kayıtlara geçti

Akut meningoensefalit tablosuyla hastaneye kaldırılan ve RT-PCR testi pozitif çıkan 66 yaşındaki bir hasta, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

5 GÜNLÜK AYAKTA TEDAVİNİN ARDINDAN YOĞUN BAKIMA ALINDI

KQÜK tarafından paylaşılan resmi bültende vakanın seyrine ilişkin şu ayrıntılara yer verildi:

2 Mayıs 1960 doğumlu R.I. isimli hastanın, hastaneye yatışından önce yaklaşık 5 gün boyunca ayakta tedavi gördüğü belirlendi.

Durumunun kötüleşmesi üzerine 10 Eylül tarihinde akut meningoensefalit (beyin dokusu ve beyin zarlarının iltihabı) teşhisiyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'ne sevk edildi.

Kliniğe kabul edildiğinde genel sağlık durumunun ağır olduğu bildirilen hastaya acil protokoller uygulandı.

RT-PCR TESTİ POZİTİF ÇIKTI: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yürütülen laboratuvar incelemeleri ve tedavi sürecinde yaşananlar:

Laboratuvar ortamında yapılan Batı Nil Virüsü "RT-PCR" analizlerinin sonucu pozitif olarak kayıtlara geçti.

Klinik tablosu hızla ağırlaşan hasta, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği bünyesindeki yoğun bakım ünitesinde izole edilerek destek tedavisine alındı.

Uzman hekimlerin uyguladığı yoğun medikal müdahalelere yanıt vermeyen hasta, 15 Eylül 2026 günü saat 08.40'ta hayatını kaybetti.