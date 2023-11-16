Kozmetik Ürünlerine Dikkat Edin! Sosyal Medyadan Tavsiye Edilen Kozmetik Ürünleri Ciddi Hastalıklarına Yol Açabiliyor

Teknolojinin gelişmesiyle beraber sosyal medya kullanımının yaş sınırı kalmadı. 7'den 70'e herkes telefonda istediği her şeye ulaşabiliyor. Hatta sosyal medya fenomeni olup buradan para kazananları sayısı her geçen gün artıyor.

Sosyal medya fenomenleri belli bir ücret karşılığında birçok markanın reklamını yapıyor. Bu reklamlarda tanıtılan ürünlerin başında kozmetik ürünleri geliyor. 'Daha sağlıklı, parıl parıl bir cilt, lekelerinizden ve aknelerinizde eser kalmayacak, ben kullandım siz de kullanın' diyerek insanları, para için bir tehlikenin içerisine atıyorlar. Nasıl mı? Gelin, Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Başak Yalçın’dan dinleyelim.

Kozmetik Ürünleri Sağlık Ürünleri Değildir

Sosyal medya üzerinden pazarlanan kozmetik ürünlerine güvenilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Başak Yalçın sözlerine şöyle başladı;

“Kızarıklığı, lekeleri, siğilleri, benleri tamamen geçirdiği belirtilen ürünler olduğu söyleniyor. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki; bunlar onayı olmayan ürünlerdir ve uzak durulmalıdır. Çünkü güvenilir ve onaylı olan hiçbir kozmetik ürün, bir cilt hastalığını geçirmeyi vadedemez. Eğer vadediyorsa o zaman bu ilaç kategorisine girer. Ve ilaç kategorisine geçtiği zaman da zaten internetten satışı yapılamaz. Bu nedenle tedavi ediyor, geçiriyor denilen ürünlere itibar edilmemesi lazım.”

Tavsiyelere Kulak Asmayın

“Bu kişiler kendi ciltlerini genelde filtrelerle gösteriyorlar. Özellikle gençler onlardan çok etkileniyor. Ama her cildin farklı bir ihtiyacı var. Kiminin cildi kızarık, kiminin lekeli, kiminin ise yağlı olabiliyor… O nedenle bir kişinin önerdiği bir kozmetik ürün, aynen ilaçta olduğu gibi herkes için uygun değil. Öneren kişinin hangi cilt problemi vardı da iyi geldi? Ama sizin var mı öyle bir cilt probleminiz? Bu nedenle onlara çok itibar edilmemesi gerekli.”

Pazarlanan Ürünlerin Doğal ve Organik Olduğuna Dair Sertifikası Olmalı

Sosyal medya fenomenlerinin pazarladığı ürünlerin "organik" ve "doğal" ürün olduğuna dair sertifikası bulunması gerektiğini söyleyen Yalçın devam etti;

“Üreticinin hakikaten doğal bir kozmetik ürün ürettiğine dair belgesi olması gerekir. Organik kozmetikler, organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilmiş ham maddelerle yapılan ürünlerdir. Burada da kriterler çok net... Yani o ürün organik iddiasında bulunan firmanın da yine sertifikası olması gerekir. O nedenle üzerinde organik ya da doğal yazan her şeye rağbet etmemek gerekir. Bunların çoğu da doğru değil.”

Yaşanabilecek Cilt Yanıklarına Dikkat

Peki sosyal medya fenomenlerinin 'bunu mutlaka kullanın' diyerek pazarladığı ürünler nasıl bir cilt sorununa yol açıyor? Gelin, Prof. Dr. Başak Yalçın’dan dinleyelim;

“En sık gördüğümüz zararlı etkilerden bir tanesi cilt yanıkları. Özellikle son dönemde benleri kremlerle tedavi edeceğini vadeden bazı ürünler var. İnsanlar gerçekten ciltlerine krem sürecekler ve benleri gidecek sanıyor. Bu nedenle o kadar çok yanıklar meydana geliyor ki...Bir kremle benin yok olması gibi bir şey mümkün değil. Bunlar tabii çok asitli ürünler ve hastalarda ciddi yanıklar görüyoruz. Yine cilt tiplerine uygun değilse de ciltte yanıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bazen de çok hassas bir cilt oluyor ama çok güçlü soyucular kullanmış oluyor. O zaman da kimyasal yanıklar görülüyor...

Yanlış kozmetik uygulamaları nedeniyle çok fazla cilt problemi görüyoruz. Bunun zaten ayrıca bir ismi bile var: Kozmetiğe bağlı cilt hastalıkları... O nedenle kozmetiğin doğru seçilmesi aynen ilaç gibi son derece önemli bir durum.”

"Kozmetik Ürünler Yönetmeliği'ne Uygun Olmalıdır"

Satılan ürünlerin güvenilir olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Yalçın, “Bu kriterlere sahip ürünler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Kozmetik Ürünler Yönetmeliği'ne uygundur. Bu yönetmeliğe uygun olduğunu söyleyen kozmetik ürünler, o kadar çok çalışmadan, araştırmadan geçmiştir ki tüm kriterleri sağlarlar. Buna uygun olduğunu kanıtlayan ürünler, zaten kendilerini bu sisteme kayıt ettirirler” şeklinde konuşuyor. Aranması gereken diğer koşulları ise şöyle özetliyor:

“Üreticisi ya da ithal edicisinin kesinlikle bilinmesi gerekir. Ürünün üstünde mutlaka üreticisinin adı ve adresi olmalıdır. Ürünün üretimine dair en az bir tane tanımlayıcı bilgi olması gerekir. İçerik listesi çok net olmalı. Bunlara kesinlikle dikkat edilmeli.”

Ürünün İçeriğinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Özellikle kozmetik ürünlerinin içerisinde birçok katkı maddesi bulunmaktadır ve bu katkı maddeleri de birçok hastalığı beraberinde getirmektedir;

“Birincisi bazı kanserojen ve mutajen maddeler vardır. Yani bazı maddeler kanser yapabilir bazıları ise hamile bir kadın tarafından kullanıldığında çocuğunda sakatlık riski olabilir. İkincisi bazı maddelerin ise belli bir dozda bulunması gerekir. Yani o dozun üstüne çıktığında bu artık ilaç statüsüne geçer. Etken madde uygun olsa bile yönetmelikte belirtilen bir dozu vardır. Onun üzerine çıkılmaması gerekir. Eğer saç boyası filan değilse ürün bir boya boyar madde içermemeli.”

Kozmetik Ürünleri Testlere Tutulmalıdır

Kozmetik ürünlerinin birçoğu eczacıların hazırladığı karışımlardan elde edildiğine ve bu karışımların testlerden geçmediğine değinen Prof. Dr. Yalçın, “Kozmetikler, belki algısı o boyutta değil ama, gerçekten çok ciddi ürünler. Ciddi testlerden geçmesi gerekiyor. İçeriklerinin net olarak sağlık kriterlerine uygun olması gerekiyor. Eczacılar tarafından üretilen, hatta 'mucizevi krem' gibi piyasaya sürülen ürünler son derece tehlikeli. Biz gerçekten onların son derece önemli komplikasyonlarını yaşayan hastalar olduğunu görüyoruz” diyor.