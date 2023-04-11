Köye inen kuduz kurt, 4 kişiyi yaraladı

Kurt saldırısında yaralanan ve durumu ağır olan Destegül Uğurlu'nun hastaneye geldiğinde korku içinde olduğunu söyleyen Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. İbrahim Özlü, "Kurdun yüzünü yaraladığı Destegül Uğurlu'nun tahlil ve tetkiklerini yaparak ilaç tedavisine başladık. Yaralarının ve kesiklerinin düzelmesi için ilgili cerrahi kliniklerle konsülte ettik. Çene cerrahisinde müdahalesi planlanıyor.