Kulağınızda zil çalıyorsa dikkat: Tek taraflı çınlama ciddi hastalıkların habercisi olabilir

İstinye Üniversitesi Liv Hospital Topkapı Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Recep Haydar Koç, halk arasında sıkça rastlanan kulak çınlaması şikayetlerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Dışarıdan bir ses kaynağı olmamasına rağmen kulakta uğultu, vızıltı veya zil sesi duyulması olarak tanımlanan bu durumun, erişkinlerin yüzde 10-15'inde hayatlarının bir döneminde görüldüğü belirtildi.

TEK KULAKTA GÖRÜLÜYORSA RİSK OLABİLİR

Çınlamanın çoğu zaman geçici olduğunu ancak bazı durumlarda ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Recep Haydar Koç, özellikle tek taraflı şikayetlere dikkat çekti. Koç, "İki kulakta birden olan çınlamalar genellikle yaşa bağlı işitme kaybı veya uzun süreli gürültüye maruziyetle ilişkilidir. Tek kulakta görülen çınlamalar ise daha dikkatli değerlendirilmelidir. Bu durum bazen kulakla ya da sinir sistemiyle ilgili özel bir sorunu işaret edebilir" dedi.

İşitme kaybı, kulak kiri, orta kulak hastalıkları, stres ve anksiyetenin çınlamaya yol açabildiğini belirten Dr. Koç, gürültünün iç kulaktaki etkisini şu sözlerle açıkladı: "Yüksek ses, iç kulaktaki hassas işitme hücrelerine zarar verir. Bu hücreler hasar gördüğünde beyin, eksik kalan sesleri telafi etmeye çalışır ve bu durum çınlama olarak algılanır. Uzun süreli ve tekrarlayan gürültü maruziyeti riski artırır."

Her çınlamanın hastalık belirtisi olmadığını ifade eden Koç, "Ancak çınlama uzun sürüyorsa, şiddetliyse ya da başka şikayetlerle birlikte görülüyorsa altta yatan bir sağlık probleminin habercisi olabilir" diye konuştu.

BAŞ DÖNMESİ EŞLİK EDİYORSA GECİKMEYİN

Vatandaşların hangi durumlarda doktora başvurması gerektiğini sıralayan Op. Dr. Koç, "Çınlama ani başladıysa, tek kulaktaysa, giderek artıyorsa ya da uyku ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyorsa mutlaka kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmelidir" uyarısında bulundu.

Koç ayrıca, "Özellikle baş dönmesi varsa denge sistemini etkileyen sorunlar söz konusu olabilir ve gecikmeden değerlendirme yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Tedavinin çınlamanın nedeni ve şiddetine göre kişiye özel planlandığını belirten Dr. Koç, ilaç tedavisi ve ses terapilerinin yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin önemine değindi. Koç, "Gürültülü ortamlardan kaçınılmalı, stres azaltılmalı, uyku düzenine dikkat edilmeli, kafein ve sigara tüketimi sınırlandırılmalı, kulak sağlığı ihmal edilmemelidir" dedi.

Dr. Koç, kulaklık kullanımı konusunda ise şu tavsiyeyi verdi: "Yüksek sesle ve uzun süre kulaklık kullanımı çınlamayı artırabilir. Kulaklıkla müzik dinlerken ses seviyesi düşük tutulmalı, uzun süreli kullanımdan kaçınılmalı ve mümkünse gürültü engelleyici kulaklıklar tercih edilmelidir"