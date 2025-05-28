Kurban Bayramında et saklama ve kesim uyarıları: Uzmanlardan kritik tavsiyeler

Kurban Bayramı yaklaştıkça, etin doğru kesilmemesi, yeterince dinlendirilmemesi ve uygun koşullarda muhafaza edilmemesi israfa yol açabiliyor. Kasaplar, kesilen etlerin poşetlere konup doğrudan buzdolabına atılmaması gerektiğini, etin 2 saat dinlendirilerek sıcaklığını atmasının ve bozulmasının önüne geçilmesinin önemini vurguluyor. Bu süreçte etlerin temiz bir siniye serilerek saklanması tavsiye ediliyor.

Zincir marketlerin büyük miktarlarda kurban eti alarak piyasaya girmesi, küçük üreticilere zarar veriyor. Kasaplar, marketlerin kurban kesimini yasaklayarak yerel esnafın desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde, sektörün geleceği tehlikeye girebilir.

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Ticaret Bakanlığı’nı kurban eti denetimlerini artırmaya çağırdı. Yardımcı, özellikle soğuk zincirin korunması ve hijyen şartlarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Kurban kesiminin uzman kişiler tarafından, belediye ve dini kurumların izin verdiği hijyenik ortamlarda yapılması gerektiğinin altını çizen Yardımcı, hayvanların eziyet görmemesi için yetkili kasapların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, kesim yerlerinde veteriner denetiminin zorunlu olduğunu vurguladı ve sağlıklı bir bayram geçirilmesi için dikkatli olunması çağrısında bulundu.