Kutu İçecekleri Tüketirken Dikkat Etmelisiniz! Kutu İçecekler Sağlığınızı Bozabilir

Sıcak yaz aylarında canınız buz gibi kutu içecekler çekiyor olabilir ama dikkat etmeniz gereken bir sürü neden olduğunu öğrendikten sonra kutu içeceklerini temizlemeden içmeyeceğinize emin olabilirsiniz. İşte kutu içecekleri kullanmadan önce temizlemeniz için nedenler...

1. Kutunun Üzerine Bir Hayvanın İdrarı Yapılmış Olabilir

Hayvan idrarı bir dizi hastalığın bulaşma kaynağı olabilir; bunlardan biri leptospirozdur. Bu, fare ve sıçan gibi hayvanların idrarında bulunabilen bir bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Leptospirosis bakterilerle doğrudan temas yoluyla bulaşır. Semptomlardan bazıları ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve genel halsizliği içerir ve hatta daha şiddetli hale gelebilir ve sonuçta hastalığın daha ciddi bir formuna yol açabilir.

2. Konserve Ürünler Çevredeki Toz Ve Kirden Dolayı Kirlenebilir

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu bileşene hastalıklardan sorumlu mikroorganizmalar bulaşabileceği için toz içeren yiyeceklerin tüketilmesi tavsiye edilmiyor. Örneğin Bacillus cereus bakterisi insanlarda bulunduğunda ishale, karın kramplarına ve hatta kusmaya neden olabilir.

3. Böcekler Yumurtalarını Veya Dışkılarını Bırakmak İçin Kutuları Kullanabilirler

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu böcekler, dizanteri, gastroenterit, ishal, tifo, kangren ve cüzzam gibi hastalıkların yaygın yayıcılarıdır. Bunlardan kaçınmanın en iyi yolu ise kutuları açmadan önce su ve sabunla yıkamaktır.

4. Yemeğinizin İçine Hayvan Veya böcek İzleri Düşebilir

Kutuların kapakları sinek, örümcek veya hamamböceği gibi küçük böceklerin izlerini içerebilir. Kapağı temizlemezseniz fark edilmeyebilirler ve yemeğinizin içine düşüp, hazırladığınız yemeğin tamamını kirletme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ayrıca sinekler gibi bazı böcekler tifo, kolera ve çocuk felcinin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla hastalığın taşıyıcısıdır.