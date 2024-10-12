Lahmacunun içinde yok yok! Hileler ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi açıklandıkça gündeme bomba gibi düşüyor. Natürel Sızma Zeytinyağının içinde tohum yağları karıştırılması; söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması, salçada ve baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresinde paylaşılan "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıkarken taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 552'ye yükseldi.

LAHMACUNUN İÇİNDE YOK YOK

Yapılan denetimlerde, bazı firmaların kırmızı et yerine domuz eti, at eti, tavuk eti kullandığı tespit edildi. Listeye bakıldığında, en çok hilenin lahmacunda yapıldığı dikkat çekiyor.

Lahmacunun içinde kıyması, baharatı zeytinyağı, salçası derken bir çok sahte ürün bir araya gelebiliyor. Lahmacun, içine eklenen bol baharat, soya sosu ve tavuk taşlık gibi ürünler sayesinde müşterinin sahteciliği fark etmesinin en zor olduğu yiyeceklerden biri.

Kıyma katılmadan, sanki et varmış gibi bir lezzet elde edilmesi bu yöntemlerle sağlanabiliyor. Bu durum, tüketicilerin gerçek et kullanılıp kullanılmadığını anlamasını oldukça zorlaştırıyor.

İFŞA EDİLEN FİRMALAR

İfşa edilen firmalar arasında; Konya'da Kebapçım isimli firma lahmacun harcının içine tavuk eti, sakatat (taşlık) eklediği, Efes Pideci Lahmacunda kanatlı eti, Kardeşler 2 Pide Lahmacun salonunun lahmacun harcında sakatat taşlık tespiti, Öz Derya Börek Lahmacun firması sakatat taşlık, Urfa Yörem Pide sakatat taşlık, Koç Kasap Restaurant ise kırmızı etten hazırlanan lahmacun harcında kanatlı eti tespit edildi.

LAHMACUN 100 TL CİVARINDA OLMALI

Sözcü'nün haberine göre uzmanlar, maliyetler göz önünde bulundurulduğunda gerçek et kullanılan bir lahmacunun 100 TL civarında olması gerektiğini ifade ediyorlar. Daha düşük fiyatlara satılan lahmacunlarda ise tağşiş riski olabileceği belirtiliyor.