Magnezyum Eksikliği Yaşayanlar Dikkat! Magnezyum Nedir? Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Magnezyum Eksikliğine Hangi Besinler İyi Gelir?

Magnezyum, vücutta en fazla bulunan mineraller arasındadır. Ayrıca magnezyum, vücudun işlevi için oldukça önemli bir mineraldir. Vücut magnezyumu kendi kendine üretemediği için çeşitli besinleri ve takviyeleri dışarıdan alır. Magnezyum, insan sağlığı için önemli olan kas kasılması, sinir sinyal iletimi, kan basıncının düzenlenmesi ve enerji üretimi gibi birçok metabolik reaksiyonda yer alır. Bu reaksiyonların iyi bir şekilde işleyebilmesi için ise düzenli olarak magnezyum alınması gerekmektedir. Beyin ve kalpte yoğun olarak bulunan magnezyum; kemik ve dişlerde, yumuşak dokularda ve kanda da bulunur.

Magnezyum, vücutta kan basıncının normal seviyede seyretmesine, kalp ritminin sabit kalmasına ve kemiklerin güçlenmesine fayda sağlar. Magnezyum eksikliği ise vücutta çeşitli hastalıklara neden olabilir. Vücutta olması gerekenden az olan magnezyum seviyesinin düşüklüğü çeşitli risklerin oluşumuna sebep olur.

Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Yaygın vücut ağrıları

Huzursuz bacak sendromu

Halsizlik ve yorgunluk

Kalpte çarpıntı ve ritim bozukluğu

Tansiyon yüksekliği

Mide bulantısı

Depresyon

Saç dökülmesi

Uyku problemleri

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Ciltte kuruluk

Hafıza zayıflığı

Peki, magnezyum seviyemizi yükseltmek için neler yapabiliriz? Magnezyum ve diğer minerallerin eksikliğinde kullanabileceğimiz birçok doğal besin bulunmaktadır. Doğal besinlerle magnezyum seviyenizi yükseltebilirsiniz. Dışarıdan aldığınız takviye gıdalardansa doğal besinleri kullanarak magnezyum eksikliğinizi en aza indirebilirsiniz.

Doğal Magnezyum Kaynakları Nelerdir?