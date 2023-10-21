Magnezyum Eksikliği Yaşayanlar Dikkat! Magnezyum Nedir? Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Magnezyum Eksikliğine Hangi Besinler İyi Gelir?
Magnezyum eksikliği olanlar ya da magnezyum eksikliği olup da farkında olmayanlar dikkat! Magnezyum eksikliği belirtilerini ve magnezyum eksikliğine hangi besinlerin fayda sağlayacağını sizin için araştırdık!
Magnezyum, vücutta en fazla bulunan mineraller arasındadır. Ayrıca magnezyum, vücudun işlevi için oldukça önemli bir mineraldir. Vücut magnezyumu kendi kendine üretemediği için çeşitli besinleri ve takviyeleri dışarıdan alır. Magnezyum, insan sağlığı için önemli olan kas kasılması, sinir sinyal iletimi, kan basıncının düzenlenmesi ve enerji üretimi gibi birçok metabolik reaksiyonda yer alır. Bu reaksiyonların iyi bir şekilde işleyebilmesi için ise düzenli olarak magnezyum alınması gerekmektedir. Beyin ve kalpte yoğun olarak bulunan magnezyum; kemik ve dişlerde, yumuşak dokularda ve kanda da bulunur.
Magnezyum, vücutta kan basıncının normal seviyede seyretmesine, kalp ritminin sabit kalmasına ve kemiklerin güçlenmesine fayda sağlar. Magnezyum eksikliği ise vücutta çeşitli hastalıklara neden olabilir. Vücutta olması gerekenden az olan magnezyum seviyesinin düşüklüğü çeşitli risklerin oluşumuna sebep olur.
Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir?
- Yaygın vücut ağrıları
- Huzursuz bacak sendromu
- Halsizlik ve yorgunluk
- Kalpte çarpıntı ve ritim bozukluğu
- Tansiyon yüksekliği
- Mide bulantısı
- Depresyon
- Saç dökülmesi
- Uyku problemleri
- Baş ağrısı ve baş dönmesi
- Ciltte kuruluk
- Hafıza zayıflığı
Peki, magnezyum seviyemizi yükseltmek için neler yapabiliriz? Magnezyum ve diğer minerallerin eksikliğinde kullanabileceğimiz birçok doğal besin bulunmaktadır. Doğal besinlerle magnezyum seviyenizi yükseltebilirsiniz. Dışarıdan aldığınız takviye gıdalardansa doğal besinleri kullanarak magnezyum eksikliğinizi en aza indirebilirsiniz.
Doğal Magnezyum Kaynakları Nelerdir?
- Nane
- Ispanak
- Ay çekirdeği
- Badem
- Fındık
- Brokoli
- Dereotu
- Keten tohumu
- Bamya
- Soya fasulyesi
- Avokado
- Kereviz
- Susam
- Frenk soğanı
- Fesleğen
- Çam fıstığı
- Haşhaş tohumu
- Karpuz çekirdeği
- Şalgam
- Muz
- Bitter çikolata
- Kuru kayısı
- Hurma
- Süt
- Yoğurt