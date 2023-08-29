Magnezyumun faydaları nelerdir? Magnezyum eksikliği neye yol açar? Doğal magnezyum kaynakları magnezyum eksikliğini giderme

Magnezyum vücudun sağlıklı işlevleri için temel olan 300'den fazla metabolik reaksiyonda yer alır. Enerji üretimi, kan basıncının düzenlenmesi, sinir sinyal iletimi ve kas kasılması gibi birçok önemli süreçte rol oynar. Bu fonksiyonları yerine getirebilmek için magnezyumun düzenli olarak alınması ve vücuttaki depoların doldurulması gerekmektedir. Organizmanın kendi başına magnezyum üretmediği için bu mineralin besinler veya gerektiğinde takviyeler aracılığıyla alınması gereklidir.

Vücudun magnezyumunun %60'ı kemik ve dişlerde bulunurken, %39'u yumuşak dokularda yer alır ve geri kalan %1'i kanda bulunur. Magnezyum, özellikle beyin ve kalp gibi organlarda yoğun bir şekilde bulunur.

MAGNEZYUMUN FAYDALARI VE ROLÜ

Magnezyumun vücutta birçok kritik rolü vardır:

Kortizolu dengeleyen en etkili vitamin olarak beyinde görev yapar.

Kan düzeyinin normal seyretmesine yardımcı olarak iç dengenin sağlanmasına katkıda bulunur.

Mutluluk hormonunun dengesini koruyarak depresyon ve kaygı bozukluklarını azaltabilir.

Vücutta yorgunluk ve bitkinliği azaltabilir.

Elektrolit dengesine katkıda bulunarak hücreler arası iletişimi sağlar.

Diş sağlığını korur ve güçlendirir.

Hücre bölünmesi gibi temel süreçleri destekler.

Kas fonksiyonları, enerji üretimi ve kasılma mekanizmalarına katkı sağlar.

Zararlı elementlere karşı hücreleri korur ve temizler.

Kalsiyum ve potasyum gibi minerallerin işlevlerini artırabilir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ NEYE YOL AÇAR?

Magnezyum eksikliği, günümüzde işlenmiş besinlerin içeriğindeki magnezyumun azalması ve değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle yaygın bir sorun haline gelmiştir. Magnezyum eksikliği hipomagnezemi olarak adlandırılır.

Magnezyum eksikliği, osteoporoz, tip 2 diyabet, hipertansiyon, depresyon, kalp rahatsızlıkları, migren gibi birçok sağlık sorununa neden olabilir. Özellikle risk grubunda olan kişiler, böbrek hastalığı, sindirim sorunları, diyabet veya kanser için ilaç kullananlar, yaşlılar, aşırı alkol tüketenler gibi bireyler magnezyum eksikliğine daha yatkındır.

Sağlıklı bir yetişkinin günlük magnezyum ihtiyacı ortalama olarak 375 mg'dır. Magnezyum eksikliği durumunda doktorlar daha yüksek dozajları önererek tedavi edebilirler. Ancak magnezyum takviyelerinin bilinçsiz ve aşırı kullanımı toksik etkilere yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü, genellikle insanların yiyeceklerden günlük magnezyum ihtiyacını karşıladığını ve takviyeye genellikle gerek olmadığını belirtir.

DOĞAL MAGNEZYUM KAYNAKLARI

Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz, kuru kayısı, badem, karpuz, haşhaş tohumu, süt ürünleri, kabuklu yemişler, tam tahıl ürünleri ve balık gibi birçok gıda doğal magnezyum kaynağıdır.