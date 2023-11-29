Masa Başı Çalışanlarını Bekleyen Büyük Tehlike! 5 Yıldan fazla Çalışanlarda Görülme Oranı Yüzde 100
Masa başı çalışanlarının yüzde 80'inde görülen bu hastalık ileri yaşlarda büyük sorun haline geliyor. Özellikle 5 yıldan fazla çalışanlarda görülme oranı neredeyse yüzde 100 olan bu hastalık hakkında merak edilenleri derledik.
Fare ve klavye kullanımında doğru bir yöntemle tutulmadığında ciddi sorunlara neden olabilir. Karpal Tünel Sendromunu bir çok kişi duymuştur. Ancak ne olduğuna dair herkesin tam bir bilgisi yok.
Masa Başı Çalışanlarını Bekleyen Büyük Tehlike! 5 Yıldan fazla Çalışanlarda Görülme Oranı Yüzde 100
Çünkü tam hastalık olarak da kabul edilmezse karpal tünel sendromu bilek kullanımını zayıflatır. Sinirlerin sıkışmasına neden olarak uyuşma nedeniyle de kullanımını azaltır.
Bileklerdeki sinir sistemi ne kadar zayıflarsa uyuşmanın şiddeti de o kadar artar. Karpal Tünel sendromu özellikle 5 yıl üstü çalışanlarda görülür.
Doğru şekilde tutulmayan fare klavye bir süre sonra mekanizma sorunlarına yol açar. Bu durumun yaşanmaması için bileklerinize sık sık masaj uygularken kas gevşetici kremler uygulayın.