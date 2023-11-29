Masa Başı Çalışanlarını Bekleyen Büyük Tehlike! 5 Yıldan fazla Çalışanlarda Görülme Oranı Yüzde 100

Masa başı çalışanlarının yüzde 80'inde görülen bu hastalık ileri yaşlarda büyük sorun haline geliyor. Özellikle 5 yıldan fazla çalışanlarda görülme oranı neredeyse yüzde 100 olan bu hastalık hakkında merak edilenleri derledik.

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Masa Başı Çalışanlarını Bekleyen Büyük Tehlike! 5 Yıldan fazla Çalışanlarda Görülme Oranı Yüzde 100 - Resim: 1

Fare ve klavye kullanımında doğru bir yöntemle tutulmadığında ciddi sorunlara neden olabilir. Karpal Tünel Sendromunu bir çok kişi duymuştur. Ancak ne olduğuna dair herkesin tam bir bilgisi yok. 

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Masa Başı Çalışanlarını Bekleyen Büyük Tehlike! 5 Yıldan fazla Çalışanlarda Görülme Oranı Yüzde 100 - Resim: 2

Masa Başı Çalışanlarını Bekleyen Büyük Tehlike! 5 Yıldan fazla Çalışanlarda Görülme Oranı Yüzde 100

Çünkü tam hastalık olarak da kabul edilmezse karpal tünel sendromu bilek kullanımını zayıflatır. Sinirlerin sıkışmasına neden olarak uyuşma nedeniyle de kullanımını azaltır. 

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Masa Başı Çalışanlarını Bekleyen Büyük Tehlike! 5 Yıldan fazla Çalışanlarda Görülme Oranı Yüzde 100 - Resim: 3

Bileklerdeki sinir sistemi ne kadar zayıflarsa uyuşmanın şiddeti de o kadar artar. Karpal Tünel sendromu özellikle 5 yıl üstü çalışanlarda görülür. 

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Masa Başı Çalışanlarını Bekleyen Büyük Tehlike! 5 Yıldan fazla Çalışanlarda Görülme Oranı Yüzde 100 - Resim: 4

Doğru şekilde tutulmayan fare klavye bir süre sonra mekanizma sorunlarına yol açar. Bu durumun yaşanmaması için bileklerinize sık sık masaj uygularken kas gevşetici kremler uygulayın. 

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