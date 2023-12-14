Maymun Çiçeği Vakasında İlk ölüm Yaşandı!

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'da bir kişinin maymun çiçeği virüsünden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ölen kişinin 30'lu yaşlarında bir erkek olduğu, Tokyo'nun kuzeybatısındaki Saitama eyaletinde yaşadığı öğrenildi. Ölen kişinin bağışıklığının zayıf olduğu saptanmasıyla beraber, ülkede maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada ülkede ilk "mpox" vakasına Temmuz 2022'de rastlandığı, Aralık 2023 başına kadar toplamda 227 vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

İlk Can Kaybı Yaşandı

Maymun çiçeği virüsü, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvanlardan insana geçen, nadiren de insandan insana geçen maymun çiçeği virüsü, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirmişti.

"Maymun çiçeği" terimi aşamalı olarak kaldırılırken, her iki ismin de bir yıl boyunca aynı anda kullanılacağı ifade edilmişti