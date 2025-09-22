Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları

Mide ağrısı farklı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. En sık görülen nedenler arasında gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), irritabl bağırsak sendromu (IBS), gıda zehirlenmeleri, laktoz intoleransı, apandisit, böbrek ve safra taşları, mide ekşimesi, bağırsak tıkanıklığı, kabızlık, ishal, hormonal değişiklikler, stres, alkol kullanımı ve bazı ilaçların yan etkileri bulunuyor. Daha nadir olmakla birlikte mide ağrısı kanser gibi ciddi hastalıkların da işareti olabilir.