Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları

Mide ağrısı, hafif kramplardan şiddetli sancılara kadar farklı şekillerde ortaya çıkabilen yaygın bir sağlık problemidir. Peki mide ağrısına ne iyi gelir, hangi besinler ve yöntemler rahatlama sağlar?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 1

Mide ağrısı farklı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. En sık görülen nedenler arasında gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), irritabl bağırsak sendromu (IBS), gıda zehirlenmeleri, laktoz intoleransı, apandisit, böbrek ve safra taşları, mide ekşimesi, bağırsak tıkanıklığı, kabızlık, ishal, hormonal değişiklikler, stres, alkol kullanımı ve bazı ilaçların yan etkileri bulunuyor. Daha nadir olmakla birlikte mide ağrısı kanser gibi ciddi hastalıkların da işareti olabilir.

1 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 2

MİDE AĞRISINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Medicana’ya göre, mide ağrısını tamamen önlemek mümkün olmasa da günlük yaşamda alınabilecek bazı önlemler ağrı riskini azaltabilir:

2 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 3

Yemekleri yavaş yemek ve iyice çiğnemek, sindirimi kolaylaştırır.

Büyük porsiyonlar yerine küçük öğünler tercih edilmelidir.

3 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 4

Gün boyu yeterli miktarda su içmek, kabızlık ve krampları önler.

Lifli gıdalar tüketmek sindirim sistemini düzenler.

4 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 5

Ağrıya yol açan yiyeceklerden uzak durmak gerekir.

Düzenli egzersiz sindirime yardımcı olur.

Sık tekrarlayan ağrılarda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

5 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 6

MİDE AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Mide ağrısının tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Ancak ağrıyı hafifletmek için şu yöntemler önerilmektedir:

6 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 7

Bol su içmek

Kahve, çay ve alkol gibi mideyi tahriş eden içecekleri azaltmak

7 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 8

Kraker, pirinç, muz veya kızarmış ekmek gibi hafif yiyecekler tüketmek

Baharatlı ve yağlı gıdalardan uzak durmak

Reçetesiz satılan mide ilaçları kısa süreli rahatlama sağlayabilir

8 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 9

Evde uygulanabilecek basit yöntemler mide ağrısını hafifletebilir. Sıcak su torbası veya sıcak banyo, bol sıvı tüketmek, kraker, muz, yoğurt gibi hafif yiyecekler, papatya, rezene, zencefil ve nane çayı mide ağrısını gidermede etkili olabilir.

9 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 10

SÜT İYİ GELİR Mİ?

Laktoz intoleransı olmayan kişiler için süt ve yoğurt mide ağrılarını hafifletebilir. Ancak intoleransı olanlarda tam tersi etki yapabilir.

10 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 11

Çocuklarda mide ağrısının en yaygın nedenleri hazımsızlık, enfeksiyon, kabızlık, stres veya kaygı ve irritabl bağırsak sendromudur. Ani ve şiddetli ağrılar ise apandisit belirtisi olabilir. 

11 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 12

Özellikle çocuğun karnının sağ alt kısmında ağrıya ateş, bulantı, kusma ve iştahsızlık eşlik ediyorsa acilen doktora başvurulmalıdır.

12 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 13

ŞİŞKİNLİK VE MİDE AĞRISI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Ağrı için: Sıcak su kompresi, bol sıvı tüketimi, kraker, pirinç, yoğurt, nane ve papatya çayı öneriliyor.

Şişkinlik için: Egzersiz, karın masajı, rezene, zerdeçal, yeşil çay, muz, elma, ananas ve yüksek lifli besinler faydalı olabilir.

13 14
Mide ağrısına ne iyi gelir? İşte mide ağrısını hafifletmenin en etkili yolları - Resim: 14

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Mide ağrısı bazı durumlarda acil tıbbi müdahale gerektirir. Aşağıdaki belirtilerden biri görülüyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır:

Ağrının hızla şiddetlenmesi
Uzun süre geçmeyen veya sık tekrarlayan ağrı
Yutma güçlüğü
Yüksek ateş ve şiddetli bulantı
Hızlı kilo kaybı
İdrar yaparken acı, kan veya idrar sıklığında değişiklik
Dışkıda kan
1–2 günden uzun süren ishal

14 14