Mide Bulantısına Son! Bu Yiyecekler Mide Bulantınızı Anında Kesiyor!
Mide bulantısı sorunu yaşıyorsanız korkmayın! Anında bulantınızı kesecek muhteşem yiyeceklerle karşınızdayız! İşte mide bulantısına iyi gelen yiyecekler…
Editör: Selime Albayrak
Son Güncelleme:
Elma Püresi
Elma püresi, mide bulantısına iyi gelen yiyecekler arasındadır. Mide bulantısı problemi yaşıyorsanız mutlaka elma püresini denemelisiniz.
Pirinç ve Patates
Pirinç ve patates, mide bulantısına iyi gelen bir değer yiyecekler arasındadır. Eğer mide bulantısı problemi yaşıyorsanız mutlaka pirinç ve patates formülünü denemelisiniz.
Tuzlu Kraker
Tuzlu kraker, midemiz bulandığında sıklıkla kullandığımız yiyecekler arasındadır. Mide bulantısına en pratik ve en iyi gelen yiyecekler arasında olan tuzlu kraker mide bulantısı problemine alternatif olabilir.
Muz
Muz, vücuda enerji veren çok önemli bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda mide bulantısına da oldukça iyi gelen muzu, bulantı problemi yaşadığınızda mutlaka denemelisiniz.