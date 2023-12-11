Mide Bulantısına Son! Bu Yiyecekler Mide Bulantınızı Anında Kesiyor!

Mide bulantısı sorunu yaşıyorsanız korkmayın! Anında bulantınızı kesecek muhteşem yiyeceklerle karşınızdayız! İşte mide bulantısına iyi gelen yiyecekler…

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Editör: Selime Albayrak
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Mide Bulantısına Son! Bu Yiyecekler Mide Bulantınızı Anında Kesiyor! - Resim: 1

Elma Püresi

Elma püresi, mide bulantısına iyi gelen yiyecekler arasındadır. Mide bulantısı problemi yaşıyorsanız mutlaka elma püresini denemelisiniz.

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Mide Bulantısına Son! Bu Yiyecekler Mide Bulantınızı Anında Kesiyor! - Resim: 2

Pirinç ve Patates

Pirinç ve patates, mide bulantısına iyi gelen bir değer yiyecekler arasındadır. Eğer mide bulantısı problemi yaşıyorsanız mutlaka pirinç ve patates formülünü denemelisiniz.

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Mide Bulantısına Son! Bu Yiyecekler Mide Bulantınızı Anında Kesiyor! - Resim: 3

Tuzlu Kraker

Tuzlu kraker, midemiz bulandığında sıklıkla kullandığımız yiyecekler arasındadır. Mide bulantısına en pratik ve en iyi gelen yiyecekler arasında olan tuzlu kraker mide bulantısı problemine alternatif olabilir.

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Mide Bulantısına Son! Bu Yiyecekler Mide Bulantınızı Anında Kesiyor! - Resim: 4

Muz

Muz, vücuda enerji veren çok önemli bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda mide bulantısına da oldukça iyi gelen muzu, bulantı problemi yaşadığınızda mutlaka denemelisiniz.

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