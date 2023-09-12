Mide kanaması nedir? Mide kanaması neden olur? Mide kanaması belirtileri nelerdir? Mide kanamasına ne iyi gelir? Mide kanaması kendiliğinden geçer mi?

Mide kanaması, sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında sıkça görülen bir problemdir. Mide kanaması, akut bir sorundur ve genellikle 1 ila 6 hafta boyunca devam edebilir. Eğer bu kanama süresi 6 haftadan daha uzun sürerse, mide kanaması kronik hale gelir. Ancak akut veya kronik olsun, mide kanaması her iki durumda da yaşamı tehdit eden ciddi bir durumdur. İşte mide kanaması hakkında bilmeniz gereken temel bilgiler:

MİDE KANAMASI NEDEN OLUR?

Mide kanaması, üst gastrointestinal sistemde meydana gelen bir hastalıktır ve sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında en sık karşılaşılanlardan biridir. Mide kanaması bir dizi farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle yemek borusu ile mide arasındaki bölgedeki yaralanmalar nedeniyle meydana gelen mide kanamaları, karaciğer hastalıkları gibi başka faktörlere de bağlı olarak görülebilir. Vücuttaki bakteriler, artan baharat tüketimi ve düzensiz beslenme gibi etkenler ülser, gastrit veya yüksek dozda ağrı kesici ilaç kullanımı gibi nedenlerle mide kanamasına yol açabilir.

MİDE KANAMASI BELİRTİLERİ

Mide kanamasının belirtileri şunlar olabilir:

Üst karın bölgesinde şiddetli ağrı ve rahatsızlık

Mide bulantısı ve kusma

Bayılma veya ayakta durmakta güçlük çekme

Nefes alıp verirken zorlanma

Kalp çarpıntısı

Tansiyon düşüklüğü

Yemek yeme isteğinde azalma

İdrar yapma sıklığında azalma

Sürekli hazımsızlık hissi

Makattan kan gelmesi

Dışkının siyah renkte olması

Sürekli ishal

Solgun cilt

MİDE KANAMASINA NE İYİ GELİR?

Mide kanaması sonrasında beslenme, tedaviyi destekleyici bir rol oynar. Hastalar, doktorları tarafından önerilen diyet programına uymalıdır. Genellikle lifli gıdalar içeren bir diyet önerilir. Özellikle unlu çorbalar, haşlanmış patates ve yumuşak gıdalar, mide kanaması sonrası iyileşme sürecini destekleyebilir. Mide kanaması sonrasında hastaların beslenme düzenlemesi yapması önemlidir.

Mideyi ve sindirim sistemini yormayan gıdalar tercih edilmelidir. Baharatlı, yağlı, kafeinli, gazlı içeceklerden kaçınılmalıdır. Fast food türü yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Tuz tüketimi sınırlanmalıdır. Besin hijyeni önemlidir ve sigara ile alkol tüketiminden kaçınılmalıdır. Ancak her hasta farklıdır ve doktor tavsiyelerine uymak önemlidir.

MİDE KANAMASI KENDİLİĞİNDEN GEÇER Mİ?

Hafif mide kanamaları bazen kendiliğinden durabilir, ancak bu tür kanamaların neden kaynaklandığını bulmak ve tedavi etmek önemlidir. Büyük kanamalar kendiliğinden geçmez ve mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Bitkisel tedaviler mide kanamasını çözemez, bu nedenle profesyonel tıbbi yardım almak gereklidir.

Mide kanaması, ciddi bir sağlık sorununu işaret edebilir ve zamanında müdahale edilmezse hayati risk taşır. Bu nedenle mide kanaması belirtileri görüldüğünde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Tedavi edilmediğinde, kan kaybı nedeniyle ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Mide kanaması tedavi edilebilir bir durumdur. Tedavi süreci, öncelikle kanamanın kaynağını tespit etmeye yöneliktir. Gastroskopi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak kanamanın kaynağı belirlenir ve ardından kanamanın durdurulması için ilaçlar veya ısı yöntemleri kullanılır. Ülser gibi altta yatan nedenler tedavi edilir. Kanama kaynağı tespit edildiğinde, hemoklips uygulaması veya endoskopik yöntemler gibi prosedürlerle kanamanın durdurulması hedeflenir. Tedavi sonrasında, hastaya uygun bir diyet programı önerilir.

Mide kanamalarının en sık nedenlerinden biri ağrı kesici ilaçların kontrolsüz kullanımıdır. Bu nedenle ilaçların doktor tavsiyesi doğrultusunda kullanılması önemlidir. Ayrıca, yaşlı bireylerde bu tür ilaçların kullanımı özellikle dikkat gerektirir, çünkü yaşlılıkta ilaç kullanımı artabilir.

Mide kanamasının tekrarlama riski, kişinin yaşına, altta yatan nedenlere ve tedaviye uyumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi edilen mide kanamalarının tekrarlama riskini azaltmak için doktorun önerdiği ilaçları düzenli olarak almak, risk faktörlerini kontrol altında tutmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Tedavi sonrası düzenli doktor kontrolleri de gerekebilir.