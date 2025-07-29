Mikdat Kadıoğlu uyardı: Kalp hastalıklarını tetikleyebilir

TROPİKAL GECELER SAĞLIK RİSKİ YARATIYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Meteoroloji, İklim Değişimi, Afet ve Acil Durum Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sıcaklıkların gece boyunca 20 derecenin altına düşmediği günlerin sağlık açısından büyük riskler taşıdığı uyarısında bulundu. Bu tür gecelere “tropikal gece” denildiğini belirten Kadıoğlu, özellikle kalp damar hastalıkları açısından dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kadıoğlu, “Gündüz yanıyor, gece sırılsıklam uyanıyorsan; tropikal gün + tropikal gece yaşıyoruz” diyerek Türkiye’nin tropik iklime geçmediğini ama iklimin değiştiğini vurguladı. Gündüz sıcaklıklarının 30 dereceyi aştığı, gece ise 20 derecenin altına düşmediği günlerde tropikal etkilerin yaşandığını söyledi.

Tropikal gecelerin yalnızca uyku bozukluklarına değil, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Kadıoğlu, şunları kaydetti:

“Gece sıcaklıklarının artması, iklim değişikliğinin en sinsi işaretlerinden biri. Artık sadece gündüz değil, gece de ısınıyoruz. Bu bir yaz serinliği değil, vücuda yük, sağlığa risk, uykusuz geceler… Vücut gece dinlenemez, kalp-damar hastalıkları artar, uyku bozulur.”

YAŞLILAR VE BEBEKLER İÇİN DAHA TEHLİKELİ

Prof. Dr. Kadıoğlu, tropikal gecelerin yaşlılar ve bebekler açısından daha büyük risk taşıdığını belirtti. Bu tür sıcaklık artışlarının tarım, enerji tüketimi ve orman yangınları açısından da dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.